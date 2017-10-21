Hulusi Belgü, Fenerbahçe için tek çıkar yolun galibiyet olduğunu söyledi

Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hulusi Belgü, Galatasaray ve Kayserispor maçlarının kazanılması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe eski başkan adaylarından Hulusi Belgü, 19 Ekim Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine açıklamalarda bulundu.





Oynanacak derbinin kritik olduğunu dile getiren Belgü, "Derbiden sonra Kayserispor ile oynanacak bir maç var. Hem derbi hem de Galatasaray maçının kesinlikle kazanılması lazım. Gönlümüz Fenerbahçe'nin kazanmasından yana. Aykut Kocaman'ın yapılan geç transferlerden dolayı ciddi bir handikapı olduğunu düşünüyorum.Takımın zamanla oturacağına inanıyor ve Aykut Hocaya çok güveniyorum. İnşallah Galatasaray ve Kayserispor maçlarında puan kaybı olmadan devam ederiz. Böyle sonuçlanırsa Fenerbahçe, bu kadar puan farkı olmasına rağmen şampiyonluğun önemli adaylarından biri haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

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