Hülya Koçyiğit: Çok şükür Allah'a, sağlığım yerinde

Geçtiğimiz aylarda ABD'nin New York kentinde akciğerindeki kanserli bölge için ameliyat edilen ünlü sanatçı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. İHA'nın haberine göre; Koçyiğit, "Çok şükür Allah'a, sağlığım yerinde. Doğru bir tedavi görmüşüm, onun için de şu anda çok mutluyum'' dedi. Yürümekte zorluk çektiği görülen Koçyiğit'in yardımcısından destek alarak yürüdüğü görüldü.

Hülya Koçyiğit