Hurda aracı spor otomobile dönüştürdüler

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"Şu anda dünyanın en sağlam araçlarından biridir"





Güney, 30 yaşındaki hurda aracı bin liraya aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Daha sonra buraya getirdiğimizde boyasıydı, kaportasıydı, değişik malzemeleri ve içini güçlendirdik. Yarış arabalarındaki şasi sistemi var. Yani şu anda dünyanın en sağlam araçlarından biridir. Güzel profiller kullandık. Aşağı yukarı 3 bin 500 civarında da bir maliyetimiz oldu bizim, işçiliğe hiç para vermedik."