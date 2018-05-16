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Ancak her besinde olduğu gibi, hurmada da önemli olan porsiyon kontrolünü sağlamak. Çünkü 3 adet orta boy hurma (45 gr) ortalama 60 kalori içeriyor ve 1 porsiyon meyveye denk geliyor. Dolayısıyla lezzetine kapılıp aşırıya kaçmamak çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili hurma tüketmek için 10 önemli nedeni anlattı, önemli bilgiler verdi.