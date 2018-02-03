2011 yılında uğradığı silahlı saldırından sonra sessizliğini bozan İbrahim Tatlıses özel hayatına dair merak edilenleri anlattı. "Zirvedeyken herkes yanımdaydı. O zaman peşimde fır fır dönenlerin çoğu şimdi fırıldak olmuş, yoklar" diyen 66 yaşındaki sanatçı, "Şu an hayatımda kimse yok ama hala çapkınım. Evlensem yine çocuk yaparım" şeklinde konuştu.

İşte İbrahim Tatlıses'in, Posta'ya verdiği verdiği röportajdan satırbaşları:



Ani bir kararla İzmir’e yerleştiniz, neden?

Latif Doğan diyor ya, 'Küstüm.' Ben de İstanbul’a küstüm.

Küskünlüğünüz neden?

Her şeye ve herkese küstüm aslında. Şimdi isim verirsem bana yakışmaz. Bugüne kadar değer verdiğim insanlar meğer verdiğim değere layık değillermiş, bunu öğrendim. Herkesin hatası ve keşkesi vardır, insanız. Ki benim de oldu. Ama çoğu insandan gördüğüm vefasızlığı ya da dar günlerinde yanında olduklarımın bu süreçte yanımda olmayışlarını kabul edemiyorum. Hani diyor ya türküde, 'İyi gün dostları dar günde haney.' Kimseye muhtaç değilim şükür, para pul anlamında söylemiyorum. Hayatımda hiç eksik bir şey yapmadım. Herkesin yanında oldum. Baba, kardeş, ağabey gibi.

Anladığım kadarıyla vefasızlık var.

Zirvedeyken herkes yanımdaydı ama o zaman peşimde fır fır dönenlerin çoğu şimdi fırıldak olmuş, yoklar. Merakım şu; 7 yıldır piyasada yokum diye mi bunlar? İnsan bir düşmeye görsün.

Siz düştünüz mü?

Düşmedim, hâlâ dimdik ayaktayım ve kimse unutmasın, yine zirvedeyim. Sadece insanların ikiyüzlü oluşuna, çıkarcılığına küskünüm. Yaptığım iyilikler uçtu gitti, ne balık bildi ne alık!

Bu sitem sanat camiasına mı?

Sanat camiasına da, iş adamlarına da, dost dediğim ağabeylerime de... Şu durumdayken beni hoş görmeleri lazımdı, çünkü bir tarafım eksik. Dört dörtlükken iyiydim, üç dörtlüğüm şimdi. Yani ritmim aksak, müzikte öyledir. Bu olay sonrasında aldığım haplar fili devirir türden. Unutkanlık da yapıyor. Bu haldeyken her şeyim onlara normal gelmeliydi.

"O SES GERİ GELECEK VE YİNE SÖYLEYECEĞİM"

Bir sesiniz var ki, dünyada eşi benzeri yok. O saldırıda sesinizi de kaybettiniz mi?

Hayır. Sesim sadece bir süreliğine gitti. O ses geri gelecek. Sesimde bir şey yok. Şimdi ufak tefek birkaç işim var. Onları halledeyim yine şarkılarımı, türkülerimi söyleyeceğim. Ben yine aynı İbrahim Tatlıses’im, sevenlerim üzülmesin. Yine olacak, illa olacak. Kimse sevinmesin, böbürlenmesin. Ya olacak, ya olacak!

Çok acıdır ki, bu olaydan sonra 'Artık şarkı söyleyemez, felç kalır, hatta yaşar mı bilmiyoruz' yorumları bile yapılmıştı.

'Herkes şerefsizlik yaptı' desek daha doğru olur. Bir şey bilmiyorsun, neden kafana göre yorum yapıyorsun? Nereden biliyorsun? Sonrasında bunları öğrendim ve çok kızdım. “Önümü kesti” dediğin adam için çıkmış konuşuyorsun. İsim sorma bu bahsettiğim kişiye dair! Yedi senedir ortada yokum, sen neredesin? Milyonlar satan albüm mü yaptın? İbrahim Tatlıses’in yerini doldururuz diye düşünenler neredeler? Merak ediyorum.

Peki sağlık durumunuz nasıl? İyi misiniz ruhen ve bedenen?

Sağlığım süper. Yiyorum, içiyorum, kendi işimi kendim görüyorum, dostlarımla oturup kalkıyorum, tavlamı oynuyorum. Daha ne olsun?

Fiziksel olarak nasılsınız?

İyi ama çok daha iyi günler yakındır. Bana soruyorlar “Sol tarafını hissediyor musun” diye. Niye hissetmeyeyim? En çok bu soruya üzülüyorum. Kardeşim ben her şeyi hissediyorum. Düşmüş muamelesi yapmayın! Allah’ın bana verdiği bir cezadır bu, ama bu cezayı alacak. Bunun bir günü var bekleyin, sabredin. Ben sabrediyorum. Beni özleyenlere bir daha dönmek istiyorum.

"GÖLGEM YETİYOR İNSANLARA"

Sahneler mi, İbo Show mu, en çok neyi özlüyorsunuz?

Özlenmez mi ama yine olacak! İbo Show’a çıkıp oturacağım, sanatçılar gelecek sohbet muhabbet edeceğiz. Onlar söyleyecek, arada bir şarkı da ben patlatacağım. İbo Show’u çekmek istiyorum. İnsanlar, “Karşımıza otur, yeter” diyor. Gölgem yetiyor onlara.

Hâlâ varlıklı mısınız?

Allah eksik etmesin. Hiç maddi sıkıntım yok. Seyrantepe’de bir yerim var, satsam 35-40 milyon dolar eder. Otelimiz, evlerimiz var, daha ne olsun? En önemlisi de annem, kardeşlerim, çocuklarım, torunlarım...

"AYŞEGÜL’Ü SEVİYORUM EVLENMEK İSTİYORUM"

Küçük kızınız Elif’in yeri bir başka gibi sanki?

O küçük olduğu için daha fazla ilgileniyorum elbette. Ben küçüklere çok değer veririm. İdo da benim için öyle. Elif konusunda epey şanslıyım. Ayşegül Hanım inanılmaz özverili. Çocuğumun babasızlık hissine kapılmaması için her şeyi yapıyor, o da ben de. Elif’imin psikolojisine bakıyorum, başka çocukların babasına bakıyor, üzülüyor. İstemiyorum böyle büyüsün. Onun için Ayşegül Hanım ile tekrar evleneyim dedim.

'Ayşegül’e aşık değilim ama tekrar evlenmek istiyorum' demişsiniz geçenlerde, çok şaşırdım?

Evet istiyorum. Bizzat kendisine bir yanlışlık yapmadım. Kabul ederse evlenirim, etmezse de canı sağolsun.

En azından 'Aşık değilim' demeseydiniz bari!

Kardeşim, ben öyle demedim ki. Soruyu soran 'Aşık mısın' dedi, ben de 'Şu an birine aşık mısınız' şeklinde algıladım. 'Ayşegül’e aşık mısın' demedi ki. Sonra başladılar 'Aşık olmadığın insanla neden evleneceksin?' diye. Ben Ayşegül Hanım’ı rencide eder miyim? Niye söyleyeyim aşık değilim diye? 19 sene beraber kalmışım. O kadar sene insan insanı sevmez mi, aşık olmaz mı? Ya da çocuk niye yapar? Onu tabii ki çok seviyorum.

Evlenmeyi sahiden düşünür müsünüz?

Elif için ne gerekirse onu yaparım. Derya (Tuna) Hanım da demiş ki; 'İbrahim Bey Elif için her şeyi yapar.' O da biliyor ki, ben yanlış bir şey yapmam ve çocuklarım için her şeyi yaparım. Elif niçin babasız büyüsün? Şimdi düşün, Ayşegül Hanım başka bir insanla evlense, Elif ona nasıl 'Baba' diyecek, niye desin?

Öyle bir şeye izin verir misiniz?

Ben despot muyum? Herkes seçimlerinde özgür. Ama zannetmiyorum ki başka birini getirip baba dedirtsin çocuğuna. Öyle bir karakter değil Ayşegül Hanım.

Derya Hanım’dan sonra hayatınızda en uzun süre kalan kadın Ayşegül Hanım değil mi?

Derya Hanım, bir de Ayşegül Hanım. Derya Hanım 25 sene etti, halen hayatımdadır, halen gömlek alır, ayakkabı alır. Hep candır, benden uzak değildir. Çünkü arada çocuğumuz var.

Şu an hayatınızda kimse var mı?

Yok.

Hayatınızda kimse olmaması sizinle örtüşmüyor. 'İbrahim Tatlıses çapkındır' denir ya.

Ben çapkınım, yine söylüyorum, hala çapkınım.

İçiniz dışınız bir gerçekten...

Ondan kaybettim ya hep.

Bence ondan dolayı kazanmışsınız, o kadar insana iş güç vermişsiniz.

Bu saatten sonra bana göre İbrahim Tatlıses hangi kapıyı çalsa karnını doyurur, hangi kapıyı çalsa bir yatak bulur, elini uzatsa ona uzanan bir el görür. Bu saatten sonra kendimi düşünmüyorum.