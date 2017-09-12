İbrahim Tatlıses özür diledi: Belki evlenmiştir...

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.



65 yaşındaki sanatçı, yıllarca sunuculuğunu yaptığı 'İbo Show' programına ait bir görüntüyü takipçilerinin beğenisine sundu. Kendisi türkü okurken oynayan izleyiciden, izinsiz olarak görüntüsünü kullandığı için özür dilemeyi de ihmal etmedi.



Tatlıses, İnstagram'da yayımladığı videoya, "Bu hanımefendiden özür diliyorum; şimdi belki evlenmiştir, çoluk çocuğa karışmıştır. Tablo o kadar hoşuma gitti ki; o kadar doğal, o kadar keyifli ki; dayanamadım koydum. inşALLAH yanlış bir şey yapmamışımdır, yoksa çok üzülürüm. Sabah sabah bana iyi geldi" notunu yazdı.

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