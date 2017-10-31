İbrahim Tatlıses'ten 'Çukur' paylaşımı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden Show TV ekranlarının yeni dizisi 'Çukur'la ilgili paylaşım yaptı.

Tatlıses patlaştığı fotoğrafın altına: 2 haftadır “ÇUKUR” dizisini izliyorum, bence bu sezonun en iddialı dizisi... KOÇOVALI ailesinin hikayesi bende Marlon Brando’nun başrol oynadığı BABA filminin etkisini yarattı... Hikayeyi, senaryoyu ve oyuncuları çok başarılı buldum... Durmak yok izlemeye devam, yolu açık olsun...!!! notunu düştü.

ibrahim tatlıses

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