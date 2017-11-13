İç çamaşırı markası Suwen'de hisse satışı

Rekabet Kurulu'nda yer alan duyuruya göre, Suwen markasının ana şirketi Ekofer Tekstil Ve Parfümeri'nin yüzde 51 hissesi IntiLux S.a.r.l. tarafından devralınacak.

Satış, Rekabet Kurulu onayının ardından gerçekleşecek.

Suwen'in Türkiye genelinde 40 mağazası bulunuyor.

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