İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe’de Trabzonlular Derneği’nin açılışına katıldı. Açılışa Bakan Soylu’nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile bazı AK Parti Milletvekilleri, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çok net söyleyeyim. Büyük bir mücadele gerçekleşiyor. Ve terör örgütüne diz çöktüren bir anlayış orada ortaya konulmuştur. Biz bize verilen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Tek tek orada kimleri, nelerin, hangi kırsalda hangi dağda bir şekilde orada terör örgütlerinin mensuplarını toparlayarak canımızı yaktığını biliyoruz. Ama bilesiniz ki bir evladımızın kanını yerde bırakmamak için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.
Soylu, “Hepsi tek tek etkisiz hale getiriliyor. Hiçbirinin kaçacak bir noktası söz konuş değildir. 2016 yılında dağa giden terörist sayısı 6 yüz 50 kişiydi. Geçen sene bu rakam yüz 50 kişiye düştü. İnşallah bu sene daha az bir sayıya düşecek” diye konuştu.
Teslim olma oranlarının artması gerektiğini ifade eden Soylu, “2017 yılı sonlarında çok daha iyi bir noktaya gelmesi lazımdı. Ama şimdi 2018 yılı başlayınca ifade etmek isterim ki özellikle Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’de terör örgütünün yıllarca mensubu olmuş teröristlerin ve gri listede, beyaz listede, mavi listede olan teröristlerin yavaş yavaş teslim olmaya başladığını da terör örgütünün esas itibariyle kendi içerisinde bir çözülme içerisinde olduğunun en önemli delillerinden bir tanesidir. Terörle mücadelede 2017 yılında şu listeler var ya, kırmızı listeden 1 kişi, mavi listeden 3 kişi, yeşil listeden 9 kişi, turuncu listeden 5 kişi, gri listeden 44 kişi ve diğer listelerden olmak üzere toplam 63 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Ama biz 2018 yılına daha hızlı başladık. Bakınız kırmızı listeden daha önce çok fazla terörist etkisiz hale getirilmemişti. Bu kararlılık milletin kararlılığıdır, milletin iradesidir. Millet bu talimatı verdiği için bunlar gerçekleşiyor. Tam 4 tane ile 2018’e başladık. Türkiye içerisindeki en önemli adamları. 4 kırmızı listeden terörist etkisiz hale getirildi. Ve 2018’de 4 tane de mavi listeden, 100 tane de yeşil listeden, turuncu listeden 2, gri listeden 9, beyaz listeden de 7 olmak üzere 2018’in ilk 3 buçuk ayı içerisinde toplam 29 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Bu büyük bir iradedir. Sadece Türkiye’de terör örgütlerine karşı bu büyük mücadeleyi gerçekleştiriyor değiliz. Aynı zamanda bütün bunlarla beraber önemli sosyal politikalar ortaya koyduk” şeklinde konuştu.
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