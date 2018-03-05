İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlarla ilgili açıklama

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri tarafından 26 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında 1079 iç güvenlik operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda terör örgütleri ile ilişkili olduğu şüphesiyle 1064 kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda 3530 kişi uyuşturucu ve kaçakçılık şüphesiyle, 104 kişi de düzensiz göçle mücadele kapsamında gözaltına alındı.

Ülke genelinde süren terörle mücadele kapsamında 7'si ölü, 5'i sağ, 8'i teslim olmak suretiyle 20 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda terör örgütünün sözde bölge sorumlusu 'Adil' kod adlı Tarık Şen de etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.079 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.064 Terör (PKK/KCK 216, AŞIRI SOL 37, DEAŞ 46, FETÖ/PDY 765), 3.530 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 104 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.698 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın operasyonlarla ilgili paylaştığı detaylar şöyle;

26 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ – 3 TERÖRİST SAĞ

- HATAY/ANTAKYA – 2 (SAĞ – TAHRİR EL ŞAM)

- ŞANLIURFA/KARAKÖPRÜ – 1 (SAĞ – DEAŞ)

27 ŞUBAT SALI GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 1 SAĞ)

- ŞANLIURFA/CEYLANPINAR – 1 (SAĞ)

- HATAY/HASSA – 1 (ÖLÜ)

28 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ – 4 TERÖRİST TESLİM

- ŞIRNAK – 4 (TESLİM)

1 MART PERŞEMBE GÜNÜ – 1 TERÖRİST SAĞ

- ANKARA/YENİMAHALLE – 1 (SAĞ – DEAŞ)

2 MART CUMA GÜNÜ – 4 TERÖRİST ÖLÜ

- ERZURUM/KARAYAZI – 4 (ÖLÜ)

3 MART CUMARTESİ GÜNÜ – 1 TERÖRİST TESLİM

- MARDİN/NUSAYBİN – 1 (TESLİM)

4 MART PAZAR GÜNÜ – 5 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 3 TESLİM)

- AĞRI/DOĞUBAYAZIT – 2 (ÖLÜ)

- ŞIRNAK – 3 (TESLİM)

Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

- 7 ilde (Mardin-2, Tunceli-3, Tokat-1, Şırnak-3, Bitlis-3, Bingöl-3, Diyarbakır-12) 27 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

- 24’i ağır ve uzun namlulu (1 Biksi, 3 Kanas, 20 Kalaşnikov,) toplam 27 silah,

- 578 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,

- 17 El Bombası,

- 55.526 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

- 1 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.556 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 27.587.239 TL olan;

- 2.148 kg Esrar,

- 250 kg Eroin,

- 0,2 kg Kokain,

- 11,8 kg Afyon Sakızı,

- 3,1 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,

- 8,2 kg Metamfetamin,

- 661.394 adet Uyuşturucu Hap,

- 2.416 kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 2.879.212 TL olan;

- 365 bin 241 adet Kaçak Sigara,

- 64 bin 505 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.530 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;

​Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 534 şüpheli gözaltına alınmıştır. 27,3 kg esrar, 10 kg eroin, 3,1 kg sentetik kannabinoid, 4,9 kg metamfetamin, 26.186 adet uyuşturucu hap, 2.261 kök kenevir ve 48 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ UYGULAMARI;

​Genel asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla 2 Mart 2018 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak; 73.340 personel, 10.481 ekip, 240 köpek unsuru ile 4.715 hassas noktada “Türkiye Güven Huzur - 10” uygulaması yapılmıştır.​

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 690 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 169 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;

​263’ü denizlerde olmak üzere toplam 2.915 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 104 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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