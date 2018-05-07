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Oyuncu Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat, önceki gün Yeniköy'deki bir restoranda görüntülendi. Romantik yemekte Mert Fırat'ın, İdil Fırat'a yemek yedirmesi ve çiftin sık sık gülmesi dikkatlerden kaçmadı.