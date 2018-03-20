Suriye'nin İdlib kentinde Has kasabasında bulunan mülteci kampına rejim güçleri tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

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