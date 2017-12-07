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Iggy Azalea, kalçasını büyüttüğü söylentilerine "Düzenli olarak egzersiz yapıyorum. Ayrıca canımın istediği her şeyi yemiyorum. Bunun sonucunda da belimin inceliğini koruyorum. Bu şekilde kalçam da olduğundan iri görünüyor" diyerek cevap vermişti.