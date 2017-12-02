Igor Tudor, Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalar yaptı, büyük maç sorusunu yanıtsız bıraktı

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a konuk olduğu mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı ve 29 puanda kaldı. Şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılılar, bu sezon oynadığı Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarından 3 puan çıkaramadı.

Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, maç sonunda yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. "Beşiktaş iyi oynadı biz kötü oynadık. Bugün iyi oynayan bir Beşiktaş vardı." diyen Hırvat çalıştırıcı, yayıncı kuruluş muhabirinin yönelttiği Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında yaşanan puan kayıplarının yöneltildiği soruya ise "Bugün iyi oynayan Beşiktaş, 3 puanı hak etti." cevabını verdi.

Tudor maç sonrasında basın toplantısında soruları yanıtladı. Kısa bir açıklama yapan Tudor'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Beşiktaş iyi oynadı, biz iyi oynamadık. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bugün kendimizde değildik. Kaybedebilirdin ama kendin olman lazım. Bugün Galatasaray gibi oynamadık."

"Kendi oyuncularımda stat, atmosfer gibi şeylerden etkilenen bir durum gördüm. Bu hoşuma gitmedi."

82. dakikada yaptığı Jason Denayer-Martin Linnes değişikliği üzerine yöneltilen soruyu yanıtlayan Tudor "Gol atmayı düşündüm." ifadelerini kullandı.

Hırvat çalıştırıcı, "Basında yapılan eleştirilerden ders çıkardınız mı?" sorusuna ise "Nasıl bir ders vereceksiniz bana? Bugün almamız gereken ders ne? Ofansif mi oynadık, defansif mi oynadık?" yanıtını verdi.

Tudor, "Büyük maçlarda kazanamama nedeniniz ne?" sorusunu ise "Bir sonraki büyük maçta bunun çözümünü bulmaya çalışacağız." ifadeleriyle yanıtladı.