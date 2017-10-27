Igor Tudor, Trabzonspor'a yoğunlaştı

Galatasaray'ın genç çalıştırıcısı Igor Tudor, pazar akşamı oynayacakları zorlu deplasman maçı öncesinde ligde sıkıntılı bir sürece girip hoca değişikliğine giden rakipleri Trabzonspor’u yakın takibe aldı.

Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre Ligdeki Malatya maçını CD’den izleyen Hırvat hoca, önceki gün oynanan ve Bordo-Mavili ekibin 6-0 kazandığı kupadaki Çorum Belediye müsabakasını da yardımcılarıyla birlikte Florya’da televizyondan takip etti. Dikkatle mücadeleyi izleyen Tudor’un sık sık notlar aldığı ve Rıza Çalımbay’ın oyun planını yakından incelediği öğrenildi.

Rakibin etkili gol silahlarından Burak Yılmaz’ın sakat, Rodallega’nın ise cezalı duruma düşmesinin kendileri için bir avantaj olmayacağını düşünen Tudor’un, kupa maçında 2 gol birden atan N’Doye’un bu boşluğu kapatacağını söylediği bildirildi. Genç hocanın, “Değişime giden her takım çok tehlikelidir. Dikkatli olmalıyız” dediği öğrenildi.

SAVUNMAYA ÖZEL İLGİ

Trabzonspor’u adeta ezberleyen ve rakibin zayıf ve güçlü yönlerini yardımcılarıyla birlikte analiz eden Tudor, bugünden bu bilgileri oyncularıyla paylaşarak takımını zorlu 90 dakikaya hazırlayacak. Ligde iyi sonuçlar alamayan yaralı Trabzonspor önünde ufak bir hatanın kendilerine pahalıya patlayacağını düşünen Tudor, savunma oyuncularıyla da özel olarak görüşecek

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