Galatasaray'ın ve Kardemir Karabükspor'un eski teknik direktörü Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor, Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde ve bu sürecin ardından yaşadıkları ile ilgili A'dan Z'ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye gelme sebebini açıklayan Igor Tudor, "Arkadaşlarımı görmek için geldim. Bu 2 maçı izlemeye geldim. Baklava ve kebabı da özlemiştim. Tipik bir derbi oldu. Tempo yüksekti. Fazla bir pozisyon yoktu. Ama deplasmanda alınan 1'er puan iki takım için iyiydi. Diğer maçta ise Medipol Başakşehir'i daha iyi buldum. Beşiktaş'ın yorgun olduğunu düşünüyorum. Bu 4 takımı izlediğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Hırvat teknik adam, "Son haftalardaki mücadelelerin ligin sonucunu belirleyeceğini sezon başında söylemiştim. Fenerbahçe'nin aldığı bir puan pek işine yaramadı. Şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Galatasaray'ı hala kendi takımım gibi hissediyorum. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum. Bence Galatasaray 1 puanlık farkı iyi kullanacaktır. Gittikten sonra Galatasaray'ın maçlarını takip ettim. Kendime vakit ayırdım. Cenk, Emre ve Dursun başkanla bu takımı kurduk. Galatasaray geçen seneye göre çok iyi konumda. Sene sonunda ipi en iyi yerde göğüsleyeceğine eminim."





''GALATASARAY'DA GEÇİRDİĞİM HER SANİYE MÜKEMMELDİ''

Galatasaray'da geçen süreci anlatan Tudor, ""Burada geçirdiğim her saniye, benim için mükemmel bir tecrübe oldu, her anın tadını çıkardım. Geriye baktığım zaman, başarılı olduğumu düşünüyorum. 16 haftanın 14'ünde liderdik. İtalya'dan, İngiltere'den arkadaşlarıma bu bilgileri verip, buna rağmen kovulduğumu söylediğim zaman bana inanmadılar. Kızgın olduğumu düşünmeyin, futbolda işler böyledir." dedi.



"GELDİĞİMDE HEM MENTAL HEM FİZİKSEL AÇIDAN KÖTÜ BİR TAKIMLA KARŞILAŞTIM''

Takımın durumunu anlatan genç teknik adam, "Bir takıma sezon ortasında gelmek çok zordur. Zaten ben geldiğimde takım bitik haldeydi. Yönetimle de ilk konuşmamızda o sezonu tamamlayıp gelecek sezon yeniden yapılanma yaparız diye konuşmuştuk. Tabii takıma hangi anda geldiğiniz de önemlidir. O anda takımın mental açıdan morali yüksekse başarabilirsiniz. Ancak takım hem mental açıdan hem fiziksel açıdan kötü durumdaysa işiniz çok zordur." açıklamalarını yaptı.





"BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN SONRA HER ŞEY ORGANİZE EDİLMİŞ GİBİYDİ"

Başakşehir mağlubiyetinden sonra Florya'da yaşananlarla ilgili, "Galatasaray'a geldiğimizde sorunları çözmeye çalıştık. Bazılarını çözemedik ama transfer döneminde bunları atlatmış olduk. Ben gönderilmeden önce taraftarlar benim ismimi haykırıyordu. Taraftarlar ile sorunum yoktu. Neden sorunum olsun? Başakşehir maçından sonra Florya'ya gelip beni protesto eden 200 kişiyi ben taraftar olarak görmüyorum. Benim için ilginç bir durumdu. Sezona fantastik bir giriş yapmıştık. Başakşehir yenilgisinden sonra her şey organize edilmiş gibiydi. Bana karşı bir şeyler söyleyip, Fatih Terim'i istiyorlardı. Ertesi gün Florya'da her yerde Fatih Terim'in fotoğrafını gördüm. Juventus'ta bu durumları yaşadım. Başkana, futbolcuya, teknik direktöre tepki gösterilirdi. O gün ben Galatasaray'dan gönderileceğimi anladım. Başka bir şey söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.