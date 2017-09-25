Igor Tudor'un Bursa maçında döndüğü taktiği Habertürk vermişti

Yılların deneyimli muhabiri Erhan Telli, Igor Tudor'un hafta içindeki idmanlarda B planı olarak 3'lü defansı denediğini haberleştirmiş, bir gün sorna da Bursa önündeki gizli kozunun Feghouli olacağını yazmıştı. Igor Tudor, 64'te iki bekini çıkartıp Feghouli ve Yasin'i oyuna sürerek 3'lü defansa döndü. Bu değişikliğin ardından rakip kaleyi ablukaya alan Cimbom, iki gol atıp kritik virajı kayıpsız atlattı.
Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre B planı olmamakla ve hatalı değişiklikler yapmakla eleştirilen Hırvat teknik adam dün tam isabet sağladı. Galatasaray'ın hocası "Tabiri caizse acı çektik. İkinci yarı ise fantastik geçti." dedi. Bursa’daki unutulmaz maça oyun içinde yaptığı sistem değişikliğiyle damgasını vuran Galatasaray’ın hocası Igor Tudor, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Çok zorlu bir 90 dakika oynadıklarını vurgulayan Hırvat teknik adam, “Taktiksel değişiklikte amaç, kazanmaktı. Tabiri caizse acı çektik diyebiliriz. ama bu tip galibiyetler takım olmak için önemli. Güzel bir galibiyet aldık. ancak bazen galibiyetlerde bile ders çıkarmamız gerekir. ilk 30 dakika bildiğimiz G.saray oyunu yoktu, biraz baskı altındaydık. ikinci yarı ise fantastik oldu. dediğim gibi yine de bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Bursaspor deplasmanından 3 puan almak kolay değil. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum’’ dedi.
‘FEGHOULİ 11’DE BAŞLAYABİLİR'
Tudor, harika bir gol atan Feghouli için de taraftarlara müjdeyi verdi. “Feghouli’yi bu tip goller atsın diye getirdik” diyen genç çalıştırıcı, “Üst düzey, klas bir oyuncu. unutmayalım ki önemli bir sakatlıktan geldi. Yavaş yavaş atlattı. karabükspor maçında 11’de başlayabilir’’ açıklamasını yaptı.
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Misafir 35 dakika öncedemek ki igor tudor da orda gördü :))00