Başkan Büyükekşi, 2018 yılı ihracat rakamlarını Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde ısıtıcı, soğutucu, pişirici ve ankastre grubunda üretim yapan Simfer Fabrikası’nda açıkladı. Açıklamaya Büyükekşi’nin yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TİM Başkanvekilleri Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Tahsin Öztiryaki, TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Konseyi Başkanı İsmail Gülle, AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Refik Onur Kılıçer ile Simfer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Usluoğlu da katıldı.



2018 yılının, hedeflenen 170 milyar dolar ihracat rakamı ile rekor yılı olacağını belirten Büyükekşi, 2016 yılı Kasım ayından bu yana sürekli yükseliş gösteren ihracat rakamlarının son 7 ayda çift haneli rakamların altına inmediğini söyledi. Büyükekşi, Nisan ayında ihracat rakamlarının ise yüzde 15 artışla 10.55 milyar dolara çıktığını ifade etti.



NİSAN AYINDA 2018'İN REKORU KIRILDI

Nisan ayı ihracat rakamlarına dair bilgi veren Büyükekşi, “Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Böylece ilk 3 ayda olduğu gibi, Nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırılmış oldu. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10,4 artışla 54,7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,7 artarak 161,1 milyar dolara yükseldi” dedi.



İhracat rakamları ile birlikte ithalat rakamlarının yükseldiğine dair eleştiride bulunanlara da yanıt veren Büyükekşi, ithalat ve ihracat rakamlarının dengelenmesi gerektiğini belirtti. Büyükekşi, İhracatın ithalatı karşılama oranı bizim de takip ettiğimiz, önem verdiğimiz bir veri. Ancak ithalattaki artış ihracattaki başarımızı gölgede bırakmamalı. TİM olarak bu konuda çalışma yürütüyoruz. Özellikle ara malı ithalatı konusunda yerli alternatifler geliştirmek için mesai harcıyoruz” diye konuştu.



2016 yılının Kasım ayından bu yana ihracat rakamlarının düzenli bir artış gösterdiğini kaydeden Büyükekşi, rakamların son 7 aydan bu yana çift hanelere geçtiğine dikkat çekti. Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Sektörel bazda Nisan ayında en fazla ihracatı, 2,9 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Nisan ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde 38,3 ile Savunma ve Havacılık Sanayii, yüzde 31,2 ile Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, yüzde 27,7 ile Demir ve Demir Dışı Metaller oldu. Genele bakıldığında ise, tarım ihracatı yüzde 11, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 17,2 artarken madencilik ürünleri ihracatı yüzde 17,5 azaldı.”



AB ÜLKELERİNE İHRACAT ARTTI

“İhracat pazarlarına bakıldığında; Nisan ayında 161 ülke ve bölgeye ihracatın arttığı görülüyor. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 23,3, İngiltere’ye yüzde 16,1, İtalya’ya yüzde 15,7, Fransa’ya yüzde 41,5 ve İspanya’ya ise yüzde 34,4 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 62,2 ile Rusya’ya yakalandı. Ülke grubu bazında ihracat ise şöyle şekillendi: Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; AB’ye ihracat yüzde 24 artış gösterdi. Afrika’ya ihracat yüzde 24,7 Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 13,6 arttı. Orta Doğu’ya ihracat yüzde 11,5 Kuzey Amerika ülkelerine ihracat ise yüzde 6,2 azaldı. Nisan ayında AB’nin ihracattaki payı yüzde 51,6 oldu.”



NİSAN'DA MANİSA'DAN SÜRPRİZ ATAK

“İllerin ihracat performansına bakıldığında; Nisan ayında 51 il ihracatını artırırken, 30 ilin ihracatı geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 il; 6 milyar dolar ile İstanbul, 1,2 milyar dolar ile Bursa, 1,1 milyar dolar ile Kocaeli, 781 milyon dolar ile İzmir ve 667 milyon dolar ile Ankara oldu. İlk 10’da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 39,1 ile Manisa gerçekleştirmiş oldu.”



TİM olarak firmaların ihracat rakamlarının artırılması için ar-ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına destek verdiklerini belirten Büyükekşi, bu kapsamda geçen ay 19 firmamıza, 23 proje için belge verildiğini söyledi. Söz konusu desteklerle cari açığı düşürmeyi hedeflediklerini kaydeden Büyükekşi, “Bu çalışmalarda amacımız, ihracat bilincinin artmasını sağlamak. Halihazırda ihracat yapan firmalarımız bu çalışmalar sayesinde ihracatlarını artırıyor. Yeni pazarlara açılarak daha fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. İhracat yapmayan firmalarımızı da ısrarla ihracat yapmaya davet ediyoruz. Bu konuda, kendilerine hem maddi destekler veriyor hem de danışmanlık sağlıyoruz. Diğer taraftan, girişimciliğe ilişkin çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. İhracata dönüşebilecek, inovatif fikirlerin hayata geçmesi için gayret ediyoruz. Bu çalışmalar sayesinde, ihracatımıza katkı sağlayacak tüm oluşumlara destek veriyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz” ifadelerini kullandı.



İHRACATA DAHA FAZLA KADIN ELİ DEĞECEK

Büyükekşi öte yandan Nisan ayında Meclis olarak aldıkları kararla yönetim kademelerinde daha çok kadına yer verdiklerin, 60 meclis başkanından 3’ünün kadınlardan seçildiğini ifade etti. Büyükekşi, yönetim ve denetim kurullarında 35 olan kadın sayısı 49’a çıktığını sözlerine ekledi.



