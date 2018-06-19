IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad'ın beş yaşındayken komşularına kibrit satmaya başlaması ile başlayan hikayesi 1943'te 17 yaşında iken şirketini kurması ile devam eder. IKEA kısaltması adı ve soyadının baş harfleri (I.K.) ile büyüdüğü köy ve çiftlik adlarının baş harflerinden oluşur (Elmtaryd (E) ve Agunnaryd (A). IKEA düşük fiyatlı kurşun kalemler, cüzdanlar, resim çerçeveleri, masa servis örtüleri, saatler, mücevherat ve naylon çorap satar. IKEA 1947 yılında ürün grubuna mobilyayı ekledi ve 1955 yılında kendi mobilyalarını tasarlamaya başladı. IKEA'nın ilk mağazazı yakındaki şehir Älmhult’da açıldı. Burası aynı zamanda IKEA’nın ilk “toptan satış yeri” mağazası oldu. İsveç dışındaki ilk mağaza Norveç’te Oslo’nun dışında bir ilçe olan Asker’de 23 Mart 1963’de açıldı.

IKEA ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

IKEA hafta içi her gün sabah 10:00’da mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. IKEA öğle arası molası vermemektedir.

IKEA HAKKINDA

IKEA'nın 2005'te 20'den fazla mağazası hizmete açıldı. 2016 yılı itibari ile IKEA'nın 48 ülkede 392 mağazası bulunuyor. Mağazalarının büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinde bulunuyor. IKEA'nın, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Asya, Avustralya İsrail ve Orta Doğu ülkelerinde de mağazaları bulunuyor.

"Daha iyi yaşam için erişilebilir fiyatta çözümler" sloganı ile hizmet veren IKEA'nın Türkiye'de İstanbul, Ankara, Bursa, Bodrum ve Adana’da olmak üzere 7 tane mağazası bulunuyor. Her IKEA mağazasının içinde ayrıca bir restoran ve çıkış kafesi bulunmaktadır.

IKEA İLETİŞİM BİLGİLERİ

IKEA merkez Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No: 62, Ümraniye - İstanbul adresinde bulunmaktadır. IKEA merkez şubesine 0 216 528 05 55 numaralı telefon veya 0 216 528 05 07 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.