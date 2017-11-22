İki gol atan Ryan Colclough oyundan çıkıp hastaneye gitti

İngiltere Birinci Lig'de Wigan Athletic takımında forma giyen Ryan Colclough, yeşil sahalarda ender rastlanan bir olayın kahramanı oldu.

Ligde Doncaster Rovers'ı 3-0 yendikleri maçta iki gol atan 22 yaşındaki İngiliz futbolcu Colclough, 60. dakikada oyundan çıkarak hastaneye gitti ve ikinci oğlunun doğumu sırasında eşini yalnız bırakmadı.

Colclough, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Attığım iki golü ve galibiyeti, ikinci oğlumun doğumuyla birlikte kutlamaktan çok mutluyum. Doğumuyla benim için 'hat-trick' yaptı. Mesajlarınız için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Ligde 18 haftada 39 puan toplayan Wigan Athletic, ikinci sırada yer alırken, bu sezon 9 maçta forma giyen Colclough üç gol attı.

Ryan Colclough

Wigan Athletic