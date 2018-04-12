İki şeker fabrikasında teklif tarihi uzatıldı

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat'ta ihale ilanına çıkılan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Erzincan Şeker Fabrikası ve Kastamonu Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihaleleri için 11 Nisan saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 18 Nisan saat 17.00'ye uzatıldı.

İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale şartnamelerinde yer alıyor.