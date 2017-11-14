İKMİB’den jet hızında yerlileştirme hareketi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kasım ayı başında açıkladığı Türkiye’nin ihracat ürünlerinin yüzde 67’sini oluşturan ithal ara ürünlerini, Türkiye’de üretme projesine ilişkin İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), ana kimya ve alt sektörlerde yerlileştirme hareketi başlatmaya hazırlanıyor. Yerlileştirme için özel bir komite kuran İKMİB, Sanayi Bakanlığı’ndan ilgili görevlilerin de bulunduğu yerlileştirme komitesiyle yakın zamanda Sanayi Bakanlığı ile görüşecek ve çalışmalarını hızlıca hayata geçirecek.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatmak amacıyla başlattığı projede, kimya ve ilaç sanayi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve techizat, gıda sanayi ve motorlu kara taşıtlar olmak üzere 5 ana sektör belirlendi. Bu sektörlerdeki ara malların ithal edilmeden doğrudan Türkiye’de üretilmesi için başlıklar oluşturuldu. Öncelikli olarak üretilmesi gereken sektörler arasında yer alan kimya sektöründe alt ürünlerin belirlenip yerlileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla İKMİB tarafından “Kimya Sektörü Yerlileştirme Alt Komitesi” oluşturuldu.
Komite, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz başkanlığında kimya sanayinin ilgili alt segmentlerinden katılan sektör temsilcilerinden oluşuyor.
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Hükümetimizin başlatmış olduğu ürün yerlileştirme projesi ihracata ve dolayısıyla da Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayacak çok önemli bir çalışmadır. Biz de İKMİB olarak bu projeyi destekliyoruz. Kimya ve ilaç sanayideki ana başlıklar olan petro kimya ürünleri, polimerler, amino bileşenler, nano-teknolojik ürünler ve aşılar kategorilerindeki yerlileştirilebilecek alt ürünleri belirlemek üzere bir komite oluşturduk. Bu komitemiz Sanayi Bakanlığından ilgili görevlilerin de yer aldığı kimya sektörünün ilgili alt sektörlerini temsil eden kişilerden oluşuyor. Bu konudaki ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Komite olarak en kısa zamanda çalışmalarımızı Sanayi Bakanlığımıza sunacağız.”
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