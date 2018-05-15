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2018 İl İl Ramazan İmsakiyesi (Ramazan İftar ve imsak saatleri 2018) yayınlandı. On Bir Ayın Sultanı Ramazan orucu bu yıl 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak ve 14 Haziran 2018 Perşembe günü sona erecek. 15 Haziran Cuma günü ise Ramazan Bayramını Allah'ın izni ile kutlayacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Ramazan İmsakiyesi sahur ve iftar vakitleri ve tüm detaylar...