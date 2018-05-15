2018 İl İl Ramazan İmsakiyesi (Ramazan İftar ve imsak saatleri 2018) yayınlandı. On Bir Ayın Sultanı Ramazan orucu bu yıl 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak ve 14 Haziran 2018 Perşembe günü sona erecek. 15 Haziran Cuma günü ise Ramazan Bayramını Allah'ın izni ile kutlayacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Ramazan İmsakiyesi sahur ve iftar vakitleri ve tüm detaylar...
ADANA EZAN SAATLERİ (ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018)
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Mayıs Salı 03:48 05:24 12:41 16:29 19:46 21:15
16 Mayıs Çarşamba 03:47 05:23 12:41 16:29 19:47 21:16
17 Mayıs Perşembe 03:46 05:22 12:41 16:29 19:48 21:18
18 Mayıs Cuma 03:45 05:22 12:41 16:29 19:49 21:19
19 Mayıs Cumartesi 03:44 05:21 12:41 16:29 19:49 21:20
20 Mayıs Pazar 03:42 05:20 12:41 16:30 19:50 21:21
21 Mayıs Pazartesi 03:41 05:20 12:41 16:30 19:51 21:22
22 Mayıs Salı 03:40 05:19 12:41 16:30 19:52 21:23
23 Mayıs Çarşamba 03:39 05:18 12:41 16:30 19:53 21:25
24 Mayıs Perşembe 03:38 05:18 12:42 16:30 19:53 21:26
25 Mayıs Cuma 03:37 05:17 12:42 16:31 19:54 21:27
26 Mayıs Cumartesi 03:36 05:16 12:42 16:31 19:55 21:28
27 Mayıs Pazar 03:36 05:16 12:42 16:31 19:56 21:29
28 Mayıs Pazartesi 03:35 05:15 12:42 16:31 19:56 21:30
29 Mayıs Salı 03:34 05:15 12:42 16:31 19:57 21:31
30 Mayıs Çarşamba 03:33 05:15 12:42 16:32 19:58 21:32
31 Mayıs Perşembe 03:32 05:14 12:42 16:32 19:58 21:33
1 Haziran Cuma 03:32 05:14 12:42 16:32 19:59 21:34
2 Haziran Cumartesi 03:31 05:13 12:43 16:32 20:00 21:35
3 Haziran Pazar 03:30 05:13 12:43 16:32 20:00 21:36
4 Haziran Pazartesi 03:30 05:13 12:43 16:33 20:01 21:37
5 Haziran Salı 03:29 05:13 12:43 16:33 20:02 21:38
6 Haziran Çarşamba 03:29 05:12 12:43 16:33 20:02 21:38
7 Haziran Perşembe 03:28 05:12 12:43 16:33 20:03 21:39
8 Haziran Cuma 03:28 05:12 12:44 16:34 20:03 21:40
9 Haziran Cumartesi 03:28 05:12 12:44 16:34 20:04 21:41
10 Haziran Pazar 03:27 05:12 12:44 16:34 20:04 21:41
11 Haziran Pazartesi 03:27 05:12 12:44 16:34 20:05 21:42
12 Haziran Salı 03:27 05:12 12:44 16:34 20:05 21:43
13 Haziran Çarşamba 03:27 05:12 12:45 16:35 20:06 21:43
ADIYAMAN EZAN SAATLERİ (ADIYAMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018)
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Mayıs Salı 03:33 05:10 12:29 16:18 19:36 21:07
16 Mayıs Çarşamba 03:32 05:10 12:29 16:18 19:37 21:08
17 Mayıs Perşembe 03:30 05:09 12:29 16:19 19:38 21:09
18 Mayıs Cuma 03:29 05:08 12:29 16:19 19:39 21:11
19 Mayıs Cumartesi 03:28 05:07 12:29 16:19 19:40 21:12
20 Mayıs Pazar 03:27 05:07 12:29 16:19 19:40 21:13
21 Mayıs Pazartesi 03:26 05:06 12:29 16:19 19:41 21:14
22 Mayıs Salı 03:25 05:05 12:30 16:20 19:42 21:15
23 Mayıs Çarşamba 03:24 05:04 12:30 16:20 19:43 21:17
24 Mayıs Perşembe 03:23 05:04 12:30 16:20 19:44 21:18
25 Mayıs Cuma 03:22 05:03 12:30 16:20 19:44 21:19
26 Mayıs Cumartesi 03:21 05:03 12:30 16:20 19:45 21:20
27 Mayıs Pazar 03:20 05:02 12:30 16:21 19:46 21:21
28 Mayıs Pazartesi 03:19 05:02 12:30 16:21 19:47 21:22
29 Mayıs Salı 03:18 05:01 12:30 16:21 19:47 21:23
30 Mayıs Çarşamba 03:17 05:01 12:30 16:21 19:48 21:24
31 Mayıs Perşembe 03:16 05:00 12:31 16:22 19:49 21:25
1 Haziran Cuma 03:16 05:00 12:31 16:22 19:50 21:26
2 Haziran Cumartesi 03:15 05:00 12:31 16:22 19:50 21:27
3 Haziran Pazar 03:14 04:59 12:31 16:22 19:51 21:28
4 Haziran Pazartesi 03:14 04:59 12:31 16:22 19:51 21:29
5 Haziran Salı 03:13 04:59 12:31 16:23 19:52 21:30
6 Haziran Çarşamba 03:13 04:58 12:32 16:23 19:53 21:31
7 Haziran Perşembe 03:12 04:58 12:32 16:23 19:53 21:32
8 Haziran Cuma 03:12 04:58 12:32 16:23 19:54 21:32
9 Haziran Cumartesi 03:11 04:58 12:32 16:24 19:54 21:33
10 Haziran Pazar 03:11 04:58 12:32 16:24 19:55 21:34
11 Haziran Pazartesi 03:11 04:58 12:32 16:24 19:55 21:35
12 Haziran Salı 03:10 04:58 12:33 16:24 19:56 21:35
13 Haziran Çarşamba 03:10 04:57 12:33 16:25 19:56 21:36
AFYON EZAN SAATLERİ (AFYON RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018)
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Mayıs Salı 03:59 05:39 13:00 16:51 20:09 21:42
16 Mayıs Çarşamba 03:58 05:38 13:00 16:51 20:10 21:44
17 Mayıs Perşembe 03:56 05:37 13:00 16:51 20:11 21:45
18 Mayıs Cuma 03:55 05:37 13:00 16:51 20:12 21:46
19 Mayıs Cumartesi 03:54 05:36 13:00 16:52 20:13 21:48
20 Mayıs Pazar 03:53 05:35 13:00 16:52 20:14 21:49
21 Mayıs Pazartesi 03:51 05:34 13:00 16:52 20:15 21:50
22 Mayıs Salı 03:50 05:33 13:01 16:52 20:16 21:51
23 Mayıs Çarşamba 03:49 05:33 13:01 16:53 20:16 21:53
24 Mayıs Perşembe 03:48 05:32 13:01 16:53 20:17 21:54
25 Mayıs Cuma 03:47 05:32 13:01 16:53 20:18 21:55
26 Mayıs Cumartesi 03:46 05:31 13:01 16:53 20:19 21:56
27 Mayıs Pazar 03:45 05:30 13:01 16:54 20:20 21:57
28 Mayıs Pazartesi 03:44 05:30 13:01 16:54 20:20 21:58
29 Mayıs Salı 03:43 05:29 13:01 16:54 20:21 22:00
30 Mayıs Çarşamba 03:42 05:29 13:01 16:54 20:22 22:01
31 Mayıs Perşembe 03:41 05:28 13:01 16:54 20:23 22:02
1 Haziran Cuma 03:41 05:28 13:02 16:55 20:23 22:03
2 Haziran Cumartesi 03:40 05:28 13:02 16:55 20:24 22:04
3 Haziran Pazar 03:39 05:27 13:02 16:55 20:25 22:05
4 Haziran Pazartesi 03:38 05:27 13:02 16:55 20:25 22:06
5 Haziran Salı 03:38 05:27 13:02 16:56 20:26 22:07
6 Haziran Çarşamba 03:37 05:26 13:02 16:56 20:27 22:08
7 Haziran Perşembe 03:37 05:26 13:03 16:56 20:27 22:08
8 Haziran Cuma 03:36 05:26 13:03 16:56 20:28 22:09
9 Haziran Cumartesi 03:36 05:26 13:03 16:57 20:28 22:10
10 Haziran Pazar 03:35 05:26 13:03 16:57 20:29 22:11
11 Haziran Pazartesi 03:35 05:26 13:03 16:57 20:29 22:12
12 Haziran Salı 03:35 05:25 13:04 16:57 20:30 22:12
13 Haziran Çarşamba 03:35 05:25 13:04 16:58 20:30 22:13
AĞRI EZAN SAATLERİ (AĞRI RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018)
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Mayıs Salı 03:04 04:47 12:10 16:02 19:22 20:57
16 Mayıs Çarşamba 03:03 04:46 12:10 16:03 19:23 20:58
17 Mayıs Perşembe 03:01 04:45 12:10 16:03 19:24 21:00
18 Mayıs Cuma 03:00 04:44 12:10 16:03 19:25 21:01
19 Mayıs Cumartesi 02:59 04:43 12:10 16:03 19:25 21:02
20 Mayıs Pazar 02:57 04:42 12:10 16:04 19:26 21:04
21 Mayıs Pazartesi 02:56 04:42 12:10 16:04 19:27 21:05
22 Mayıs Salı 02:55 04:41 12:10 16:04 19:28 21:06
23 Mayıs Çarşamba 02:54 04:40 12:11 16:04 19:29 21:08
24 Mayıs Perşembe 02:52 04:40 12:11 16:05 19:30 21:09
25 Mayıs Cuma 02:51 04:39 12:11 16:05 19:31 21:10
26 Mayıs Cumartesi 02:50 04:38 12:11 16:05 19:31 21:12
27 Mayıs Pazar 02:49 04:38 12:11 16:05 19:32 21:13
28 Mayıs Pazartesi 02:48 04:37 12:11 16:06 19:33 21:14
29 Mayıs Salı 02:47 04:37 12:11 16:06 19:34 21:15
30 Mayıs Çarşamba 02:46 04:36 12:11 16:06 19:35 21:16
31 Mayıs Perşembe 02:45 04:36 12:11 16:06 19:35 21:17
1 Haziran Cuma 02:45 04:35 12:12 16:07 19:36 21:19
2 Haziran Cumartesi 02:44 04:35 12:12 16:07 19:37 21:20
3 Haziran Pazar 02:43 04:34 12:12 16:07 19:38 21:21
4 Haziran Pazartesi 02:42 04:34 12:12 16:07 19:38 21:22
5 Haziran Salı 02:42 04:34 12:12 16:08 19:39 21:23
6 Haziran Çarşamba 02:41 04:33 12:12 16:08 19:40 21:24
7 Haziran Perşembe 02:40 04:33 12:13 16:08 19:40 21:24
8 Haziran Cuma 02:40 04:33 12:13 16:08 19:41 21:25
9 Haziran Cumartesi 02:39 04:33 12:13 16:09 19:41 21:26
10 Haziran Pazar 02:39 04:33 12:13 16:09 19:42 21:27
11 Haziran Pazartesi 02:39 04:32 12:13 16:09 19:42 21:28
12 Haziran Salı 02:38 04:32 12:14 16:10 19:43 21:28
13 Haziran Çarşamba 02:38 04:32 12:14 16:10 19:43 21:29