İlhan Kesici'nin CHp'nin cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşlar da harekete geçti. İlhan Kesici hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulama yapmaya başladı. Peki İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında? CHP'nin adayı İlhan Kesici mi olacak?
İLHAN KESİCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İlhan Kesici, 22 Kasım 1948 tarihinde Sivas'ın Zara ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta bitiren İlhan Kesici, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve yüksek lisansını da aynı fakültede yaptı.
Birleşik Krallık'ta yer alan Bradford Üniversitesi Proje Planlaması Merkezi'de "Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri" ve Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü'nde "Kamu Yüksek Yöneticiliği" konularında eğitim aldı.
1972 ve 1977 yılları arasında Devlet Demiryolları'nda Proje Başmühendisliği ve Daire Başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1977 ve 1981 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) İktisadi Planlama Dairesi Ulaştırma-Haberleşme Sektörü Uzmanı olarak çalıştı.
Ardından 1981 ve 1984 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Kamu Yatırımları Daire Başkanı olarak görev yapan İlhan Kesici, 1984 ve 1985 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda Koordinasyon Genel Müdürü oldu. 1985-1987 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Topluluğu Nezdinde Daimi Delegasyon Başkan Yardımcılığı, 1987-1990 yıllarında Müsteşar Müşaviri, 1991 ve 1993 yıllarında DPT Müsteşarlığı yaptı. Aralık 1991 ve Ağustos 1993 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği yaptı.
1995 yılındaki Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Bursa milletvekili olarak meclise girmeden önce 1994 Türkiye yerel seçimlerinde ANAP İstanbul Belediye Başkan Adayı oldu fakat %22 oy alarak Refah Partisi'nin (RP) adayı Recep Tayyip Erdoğan'a yenildi.
İlhan Kesici, ayrıca 20. dönemde Dış İlişkiler Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği yaptı.
22 Mayıs 2007 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan İlhan Kesici, 2007 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul 1. bölge milletvekili olarak meclise girdi. 23. dönemde de Türkiye-Avrupa Birliği Karma ve Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.
28 Eylül 2010 tarihinde partisinden istifa etti ve 2015 yılında yeniden CHP'ye katıldı ve İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.
Ağustos 2015 tarihinde İlhan Kesici, seçim hükümeti kurmakla görevlendirilen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından bakanlık teklifi gönderilen beş CHP'li politikacı arasında yer aldı ancak diğer beş CHP'li gibi bakanlık teklifini reddetti. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.