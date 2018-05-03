İlhan Kesici'nin CHp'nin cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşlar da harekete geçti. İlhan Kesici hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulama yapmaya başladı. Peki İlhan Kesici kimdir, kaç yaşında? CHP'nin adayı İlhan Kesici mi olacak?

İLHAN KESİCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İlhan Kesici, 22 Kasım 1948 tarihinde Sivas'ın Zara ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta bitiren İlhan Kesici, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve yüksek lisansını da aynı fakültede yaptı.

Birleşik Krallık'ta yer alan Bradford Üniversitesi Proje Planlaması Merkezi'de "Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri" ve Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü'nde "Kamu Yüksek Yöneticiliği" konularında eğitim aldı.

1972 ve 1977 yılları arasında Devlet Demiryolları'nda Proje Başmühendisliği ve Daire Başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1977 ve 1981 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) İktisadi Planlama Dairesi Ulaştırma-Haberleşme Sektörü Uzmanı olarak çalıştı.

Ardından 1981 ve 1984 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Kamu Yatırımları Daire Başkanı olarak görev yapan İlhan Kesici, 1984 ve 1985 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda Koordinasyon Genel Müdürü oldu. 1985-1987 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Topluluğu Nezdinde Daimi Delegasyon Başkan Yardımcılığı, 1987-1990 yıllarında Müsteşar Müşaviri, 1991 ve 1993 yıllarında DPT Müsteşarlığı yaptı. Aralık 1991 ve Ağustos 1993 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği yaptı.

1995 yılındaki Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Bursa milletvekili olarak meclise girmeden önce 1994 Türkiye yerel seçimlerinde ANAP İstanbul Belediye Başkan Adayı oldu fakat %22 oy alarak Refah Partisi'nin (RP) adayı Recep Tayyip Erdoğan'a yenildi.

İlhan Kesici, ayrıca 20. dönemde Dış İlişkiler Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği yaptı.

22 Mayıs 2007 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan İlhan Kesici, 2007 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul 1. bölge milletvekili olarak meclise girdi. 23. dönemde de Türkiye-Avrupa Birliği Karma ve Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.

28 Eylül 2010 tarihinde partisinden istifa etti ve 2015 yılında yeniden CHP'ye katıldı ve İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

Ağustos 2015 tarihinde İlhan Kesici, seçim hükümeti kurmakla görevlendirilen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından bakanlık teklifi gönderilen beş CHP'li politikacı arasında yer aldı ancak diğer beş CHP'li gibi bakanlık teklifini reddetti. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

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