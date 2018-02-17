SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Alper Özgök

ANADOLU EFES: Dragic 4, Doğuş Balbay 14, Simon 29, Dunston 10, Motum 9, Birkan Batuk 2, McCollum 14, Brown 8, Berk Demir, Muhaymin Mustafa

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 17, Bell 14, Sant Roos 4, Kidd 10, Eric 9, Johnson 11, Okben Ulubay 6, Furkan Aldemir, Muhammed Baygül 5, Doğuş Özdemiroğlu, Kartal Özmızrak

1. PERİYOT: 26-11

DEVRE: 38-28

3. PERİYOT: 64-53

5 FAUL: 38.52 Muhammed Baygül (Darüşşafaka)

Anadolu Efes, Darüşşafaka mücadelesine çeyrek finalde kazandığı Fenerbahçe Doğuş maçına benzer şekilde etkili hücum yaparak başladı. Lacivert-beyazlı takım, Dunston'ın basketiyle 3. dakikada 9-0'lık seri buldu. Alan savunmasıyla rakibine 2 dakika boyunca sayı şansı vermeyen Darüşşafaka, Eric'in basketiyle 5. dakikada farkı 3 sayıya (9-6) indirdi. Rakibinin alan savunmasını Motum ve McCollum'un üç sayılık basketleriyle etkisiz hale getiren Anadolu Efes, Simon'ın sayılarıyla 9. dakikada 17 sayılık fark (26-9) yakaladı. Maçın ilk çeyreği 26-11 lacivert-beyazlı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ilk periyodunda pota altında etkisiz hücumlar yapan Darüşşafaka, ikinci çeyrekte dışarıya yöneldi ve üç sayılık basketlerle farkı biraz olsun eritti. Üç dakikada sadece bir sayı yiyen Darüşşafaka, Sant Roos'un basketiyle 13. dakikada farkı 8 sayıya (27-19) düşürdü. Kontrolü yitirmeyen Anadolu Efes, soyunma odasına 38-28 önde gitti.

İkinci yarıya da 6-0'lık seriyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, Motum'un basketiyle 23. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 44-28. Sert savunmayla rakibini durduran Darüşşafaka, buna 9-0'lık seriyle karşılık verdi ve Eric'in sayılarıyla 24. dakikada farkı 7 sayıya (44-37) indirdi. Anadolu Efes, kritik anlarda Simon ve Brown ile hem içeride hem dışarıda basketler bularak, 3. periyodu 64-53 üstün geçti.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, maç boyunca rakibin hızlı oyun kurucusu Wilbekin'ın hücum organizasyonlarını Doğuş Balbay ile engelledi. Simon ile etkili bir oyun sergileyen lacivert-beyazlı ekip, karşılaşmayı 90-76 kazanarak finale çıktı.

Karşılaşmada 29 sayı üreten, 4 ribaunt ve 6 asistle oynayan Anadolu Efes oyuncusu Krunoslav Simon, maçın yıldızı oldu.

Bu arada karşılaşma öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketboluna yaptıkları katkılardan dolayı Yalçın Granit, Nur Germen ve Önder Seden'e birer plaket verdi.