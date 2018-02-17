SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Alper Özgök
ANADOLU EFES: Dragic 4, Doğuş Balbay 14, Simon 29, Dunston 10, Motum 9, Birkan Batuk 2, McCollum 14, Brown 8, Berk Demir, Muhaymin Mustafa
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 17, Bell 14, Sant Roos 4, Kidd 10, Eric 9, Johnson 11, Okben Ulubay 6, Furkan Aldemir, Muhammed Baygül 5, Doğuş Özdemiroğlu, Kartal Özmızrak
1. PERİYOT: 26-11
DEVRE: 38-28
3. PERİYOT: 64-53
5 FAUL: 38.52 Muhammed Baygül (Darüşşafaka)
Anadolu Efes, Darüşşafaka mücadelesine çeyrek finalde kazandığı Fenerbahçe Doğuş maçına benzer şekilde etkili hücum yaparak başladı. Lacivert-beyazlı takım, Dunston'ın basketiyle 3. dakikada 9-0'lık seri buldu. Alan savunmasıyla rakibine 2 dakika boyunca sayı şansı vermeyen Darüşşafaka, Eric'in basketiyle 5. dakikada farkı 3 sayıya (9-6) indirdi. Rakibinin alan savunmasını Motum ve McCollum'un üç sayılık basketleriyle etkisiz hale getiren Anadolu Efes, Simon'ın sayılarıyla 9. dakikada 17 sayılık fark (26-9) yakaladı. Maçın ilk çeyreği 26-11 lacivert-beyazlı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ilk periyodunda pota altında etkisiz hücumlar yapan Darüşşafaka, ikinci çeyrekte dışarıya yöneldi ve üç sayılık basketlerle farkı biraz olsun eritti. Üç dakikada sadece bir sayı yiyen Darüşşafaka, Sant Roos'un basketiyle 13. dakikada farkı 8 sayıya (27-19) düşürdü. Kontrolü yitirmeyen Anadolu Efes, soyunma odasına 38-28 önde gitti.
İkinci yarıya da 6-0'lık seriyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, Motum'un basketiyle 23. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 44-28. Sert savunmayla rakibini durduran Darüşşafaka, buna 9-0'lık seriyle karşılık verdi ve Eric'in sayılarıyla 24. dakikada farkı 7 sayıya (44-37) indirdi. Anadolu Efes, kritik anlarda Simon ve Brown ile hem içeride hem dışarıda basketler bularak, 3. periyodu 64-53 üstün geçti.
Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, maç boyunca rakibin hızlı oyun kurucusu Wilbekin'ın hücum organizasyonlarını Doğuş Balbay ile engelledi. Simon ile etkili bir oyun sergileyen lacivert-beyazlı ekip, karşılaşmayı 90-76 kazanarak finale çıktı.
Karşılaşmada 29 sayı üreten, 4 ribaunt ve 6 asistle oynayan Anadolu Efes oyuncusu Krunoslav Simon, maçın yıldızı oldu.
Bu arada karşılaşma öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketboluna yaptıkları katkılardan dolayı Yalçın Granit, Nur Germen ve Önder Seden'e birer plaket verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.