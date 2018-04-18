İlk yüzü ölünce ikinci yüz nakli yapıldı

2010 yılında geçirdiği ilk yüz nakli operasyonu ardından ikinci yüz nakli ameliyatı gerçekleştirilen Jerome Hamon dünyada ikinci nakli gerçekleştirilen ilk kişi oldu.

Jerome Hamon, nakledilen ilk yüzü vucudunun reddetmesi ile bu yüzün çıkarılması ve ikinci yüz naklinin yapılmasına karar verdi.

AFP'nin haberine göre nakli ilk ameliyatı gerçekleştiren plastik cerrahi doktoru Profesör Laurent Lantieri gerçekleştirdi.

Üç aydır Paris'te iyileşme sürecinde olan Hamon'un yüzü şu an hareketsiz. Vücudunun bu yeni yüze alışması ve bu sefer reddetmemesi için ise ilaç tedavisi uygulanıyor.

43 yaşındaki hasta kendisini çok iyi hissettiğini ve bütün bu süreçten artık kurtulmak istediğini ifade etti.

Bir genetik mutasyon olan ve bazı disfigürasyonlara yol açan Nörofibromatosis tip 1 hastası olan Hamon bu rahatsızlığın komplikasyonlarından şikayetçiydi.

İlk ameliyatı aslında başarılı geçmişti. Operasyonun ardından bir yıl sonra yakalandığı grip hastalığının tedavisi için verilen antibiyotik, sürmekte olan ve bağışıklık baskılayan diğer tedavisi ile çelişince, bedeni nakledilen yüzü reddetmeye başladı. Nakledilen yüzün doku ölümü başgösterdi.

Hamon yüzü olmadan geçirdiği dönemde, kulakları, gözkapakları olmadığı gibi konuşamadı ve yiyemedi. Duyma yetisi azalan Hamon, yazı yazabildi ve başını zorlukla çevirebildi.

Yüzsüz şekilde hastanede iki ay geçiren Hamon'a önce uygun donör arandı. Yüz donörü ulunduğunda, Ocak ayında doktoru ikinci nakli gerçekleştirdi.

İlk olarak doktorlar, sorun yaratma ihtimali olan önceki antibiyotik kalıntılarını temeizlemek için bir ay süren bir süreçle tüm kanını değiştirdi.

Doktoru Hamon'un yaşadıklarını ''bir insan için adeta nükleer savaşa gitmiş gibi'' şeklinde tanımlıyor ve bütün bunlara rağmen iyi üstesinden geldiğini ekliyor. İkinci ameliyattan sonra geçen iki aylık süreçte, herhangi bir ilk yüz nakli gibi bir süreç seyretmesi hem doktoru hem hastayı sevindirdi.

Hamon'un ilk yüzünü 60 yaşında bir hasta bağışlamıştı. İkinci yüz naklinde ise birkaç on yıl gençleşme şansı doğdu. Donör bu kez 22 yaşında biriydi.

2005 yılında Isabelle Dinoire'e gerçekleştirilen ilk bölgesel yüz naklinden bu yana dünyada 40 adet yüz nakli gerçekleştirildi. Dinoire'nin burnu, dudakları, çenesi ve yanaklarının bir bölümü, köpeği ısırdığı için çıarılmıştı.

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