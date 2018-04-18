İlk yüzü ölünce ikinci yüz nakli yapıldı

2010 yılında geçirdiği ilk yüz nakli operasyonu ardından ikinci yüz nakli ameliyatı gerçekleştirilen Jerome Hamon dünyada ikinci nakli gerçekleştirilen ilk kişi oldu.
Jerome Hamon, nakledilen ilk yüzü vucudunun reddetmesi ile bu yüzün çıkarılması ve ikinci yüz naklinin yapılmasına karar verdi.
AFP'nin haberine göre nakli ilk ameliyatı gerçekleştiren plastik cerrahi doktoru Profesör Laurent Lantieri gerçekleştirdi.
Üç aydır Paris'te iyileşme sürecinde olan Hamon'un yüzü şu an hareketsiz. Vücudunun bu yeni yüze alışması ve bu sefer reddetmemesi için ise ilaç tedavisi uygulanıyor.
43 yaşındaki hasta kendisini çok iyi hissettiğini ve bütün bu süreçten artık kurtulmak istediğini ifade etti.
Bir genetik mutasyon olan ve bazı disfigürasyonlara yol açan Nörofibromatosis tip 1 hastası olan Hamon bu rahatsızlığın komplikasyonlarından şikayetçiydi.
İlk ameliyatı aslında başarılı geçmişti. Operasyonun ardından bir yıl sonra yakalandığı grip hastalığının tedavisi için verilen antibiyotik, sürmekte olan ve bağışıklık baskılayan diğer tedavisi ile çelişince, bedeni nakledilen yüzü reddetmeye başladı. Nakledilen yüzün doku ölümü başgösterdi.
Hamon yüzü olmadan geçirdiği dönemde, kulakları, gözkapakları olmadığı gibi konuşamadı ve yiyemedi. Duyma yetisi azalan Hamon, yazı yazabildi ve başını zorlukla çevirebildi.
Yüzsüz şekilde hastanede iki ay geçiren Hamon'a önce uygun donör arandı. Yüz donörü ulunduğunda, Ocak ayında doktoru ikinci nakli gerçekleştirdi.
İlk olarak doktorlar, sorun yaratma ihtimali olan önceki antibiyotik kalıntılarını temeizlemek için bir ay süren bir süreçle tüm kanını değiştirdi.
Doktoru Hamon'un yaşadıklarını ''bir insan için adeta nükleer savaşa gitmiş gibi'' şeklinde tanımlıyor ve bütün bunlara rağmen iyi üstesinden geldiğini ekliyor. İkinci ameliyattan sonra geçen iki aylık süreçte, herhangi bir ilk yüz nakli gibi bir süreç seyretmesi hem doktoru hem hastayı sevindirdi.
Hamon'un ilk yüzünü 60 yaşında bir hasta bağışlamıştı. İkinci yüz naklinde ise birkaç on yıl gençleşme şansı doğdu. Donör bu kez 22 yaşında biriydi.
2005 yılında Isabelle Dinoire'e gerçekleştirilen ilk bölgesel yüz naklinden bu yana dünyada 40 adet yüz nakli gerçekleştirildi. Dinoire'nin burnu, dudakları, çenesi ve yanaklarının bir bölümü, köpeği ısırdığı için çıarılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.