2017-2017 eğitim öğretim yılı 18 Eylül'den itibaren başladı. Okulların açıldığı ilk hafta olan ve eğitimin anlam ve önemine uygun olarak coşku ile kutlanan İlköğretim Haftası, bu yıl da şiirlerle ve mesajlarla gerçekleştirilecek. İlköğretim Haftası'nda okunacak en güzel şiirleri sizler için derledik. İşte İlköğretim Haftası şiirleri ile yeni öğretim yılı mesajları...
İLKÖĞRETİM HAFTASI ŞİİRLERİ
İLK TÖREN
Bu yıl yine törenle,
Açılı okulumuz,
Büyük, küçük sevindik,
Neşelendi gönlümüz...
Ona bütün bir tatil,
Nasıl özlem duymuştuk,
Yazın ayrıldık ama,
Bugün yine kavuştuk...
Tahsin BİLENGİLİN
İLKÖĞRETİM HAFTASI
İlköğretim haftasını
Kutlayalım hep birlikte.
Çalışmanın arkasını
Bırakmayalım derslikte.
Çalışırsak kazanırız,
Bilgilerle bezeniriz.
Kenetlenmiş bir toplumsak
Sağlam olur düzenimiz.
Bakın açıldı okullar
Cıvıl cıvıl bütün yollar.
Yarınını düşünenler
Çocuğunu okuturlar.
İbrahim ŞİMŞEK
AÇILDI OKULUMUZ
Hazırlandı çantamız,
Kalemle defterimiz,
Artık öğrenci olduk,
Açıldı okulumuz.
Neşe dolu içimiz,
Sevinçliyiz hepimiz,
Çıktık aydınlık yola,
Açıldı okulumuz.
Göklerde bayrağımız,
Dudaklarda marşımız,
Andımız söyleniyor,
Açıldı okulumuz.
Fethi BOLAYIR
YAŞASIN OKULUMUZ
Daha dün annemizin
Kollarında yaşarken,
Çiçekli bahçemizin
Yollarında koşarken.
Şimdi okullu olduk,
Sınıfları doldurduk.
Sevinçliyiz hepimiz,
Yaşasın okulumuz !
Okul yurt güneşidir.
Bize bilgiler saçar.
Annemizin eşidir,
Severek kucak açar.
Okul insanlık yolu,
Her yanı şeref dolu.
Sevinçliyiz hepimiz,
Yaşasın okulumuz !
İLKÖĞRETİM HAFTASI
Yüzyıllarca susadık,
Okumaya yazmaya
Bütün dünya koşarken,
Biz kalmışız pek yaya.
Köylerimiz okulsuz,
Şehirler okulsuzmuş.
Anadolu bakımsız,
Anavatan yolsuzmuş.
Atatürk bir gün çıkıp,
Milleti kurtarmasa,
Yüzyıllar aynı gider,
Biter miydi bu tasa?
Büyük bir ulus için,
Geri kalmak ne acı…
İlköğretim Haftası,
Bir savaş başlangıcı.
İ.Hakkı TALAS
YENİ ÖĞRETİM YILI MESAJLARI
* İlköğretimin değerini her yurttaşa anlatmak ulusal bir görevdir.
* Öğrenim, aklın gücünü geliştirir.
* Bilgisiz insan, meyvesiz ağaca benzer.
* Bilmek demek, yapmak demektir.
* Yurt kalkınmasının temeli ilköğretimdir.
* Bilgisiz insanın dostluğundan, bilgili insanın düşmanlığı daha iyidir.
* Okul gençliğe; insanlığı, saygıyı, ulusu ve ülkeyi sevmeyi öğretir.
* İlköğretim geleceğin temelidir.
* Bilen, bilmeyenden sorumludur.
* Bilmemek ayıp değil, bilmediğini öğrenmemek ayıptır.
* İlköğretim davası, insan olma, ulus olma davasıdır.
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