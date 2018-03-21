İnternet medyası ekonomi editörleri ile bir araya geldiği toplantıda şirketin geldiği yer ve yeni dönem yatırımları ile ilgili bilgi veren Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, saat distribütörü olarak faaliyet gösterirken 2001 yılında sanayi sektörüne girdiklerini ve bakır tel işinde yoğunlaştıklarını anlattı.

Klasik anlamda bir üretici olmadıklarını ve yalnızca yapımı zor olan ince bakır tel üretimine yoğunlaştıklarını anlatan Turgut,

kendi alanlarında açık ara Avrupa'nın en büyük firması olduklarını belirtti.

Özellikle elektrikli otomobiller ve yüksek teknolojili ürünlerin kullanımının artması ile ince bakır tele olan talebin patladığını uzun yıllardır hiç durmaksızın üç vardiya üretim yaptıklarını anlatan Turgut, "Yoğun talebe yetişebilmek için yüzde 100 kapasiteyle çalışıyoruz. 3 vardiya, 24 saat, 365 gün üretim devam ediyor. Örneğin son 13 yıldır fabrikamız bir saat bile durmadı. Bunun yanında şu anda fabrikayı 20 milyon euroluk yatırımla büyütüyoruz. Yılın ikinci yarısında da 5 milyon euroluk yeni bir yatırımla, ısıya dayanıklı, nikel kaplı bakır üretimi gerçekleştireceğiz. Tüm bu yatırımlar, bir yandan şirketimizi büyütürken diğer yandan da Türkiye’nin istihdam seferberliğine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 755 milyon lira ciroya ulaştık. Bu yılki hedefimiz ise 1 milyar TL" dedi.

AVRUPA’DA AÇIK ARA EN BÜYÜĞÜZ

Mega Metal’in ince bakır tel alanında Avrupa'nın açık ara en büyük firması olduğunun altını çizen Turgut, "Bizim dışımızda, bu kadar yüksek teknolojiyle üretim yapabilen Avrupa’da ikinci bir şirket yok. Saç telinin standart çapı 0.10 mm. Biz 0.05 mm saç teli üretiyoruz. Bu alanda Avrupa ve Türkiye’deki bütün üreticilerin toplam kapasitesi, tek başına bizim kapasitemize ulaşamıyor. Dünyada, bakır tel sektöründe faaliyet gösteren en büyük üç firmadan biri olmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

İTALYA'DAN FİRMA ALMAK ÜZEREYİZ

En büyük ihracat pazarlarının Avrupa olduğunu belirten Turgut, şu anda ihracatın toplam ciro içindeki payının yüzde 55 olduğunu anlattı. İhracatı güçlendirmek için yeni yatırımlar yanında şirket satın almalara da baktıklarını belirten Turgut, biri Fransa'dan biri de İtalya'dan iki firma ile dirsek temasında olduklarını söyledi.

Turgut, “Özellikle İtalya’daki şirketle ilgili artık sona geldik diyebiliriz. Burası sadece üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda coğrafi konumu ve bizim stratejik pazarlarımıza olan yakınlığıyla da küresel büyüme vizyonumuza büyük katkı sağlayacak. Bu tesis bizim Avrupa’daki lojistik merkezimiz de olacak. Avrupa’nın ardından gözümüz ABD’de. Yakın gelecekte orada da bir üretim tesisini satın alma planımız var” dedi.

HER ELEKTRİKLİ ARAÇTA VAR

Kayseri’de ürettikleri yüksek teknolojili bakır tellerin bugün dünyanın en önemli kurumları tarafından kullanıldığının altını çizen Turgut, “En büyük müşterilerimiz otomotiv firmaları… Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, bakır tel ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Bugün dünyada hemen hemen her elektrikli aracın içinde Kayseri’de ürettiğimiz bakır teller kullanılıyor. Otomotiv firmalarının dışında NASA, Boeing, Johnson&Johnson, Seiko gibi kurumların tedarikçisi konumundayız. Fransa’daki hızlı tren hatlarının topraklamasında yine bizim ürünlerimiz tercih ediliyor ve bu tren hatlarına yaklaşık

10 yıl daha bakır tel vermek için sözleşme imzaladık” ifadelerini kullandı.