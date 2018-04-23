Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens William'ın eşi Kate Middleton, sabah saatlerinde Londra'daki St Mary's Hastanesi'nde Lindo Wing kliniğine götürüldü.

Hastane önüne bariyerler koyularak, Middleton'un hastanede olduğu sürece park yasağı olacağı duyuruldu.

2011 yılının Nisan ayında evlenen Kate Middleton ve Prens William, ilk çocukları Prens George'u 2013 yılında kucaklarına aldı. 2015 yılında ise ki Prenses Charlotte dünyaya geldi. Middleton her iki çocuğunun doğumunu da St Mary's Hastanesi’ndeki Lindo Wing kliniğinde gerçekleştirmişti.

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