Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngiliz ve ABD'li sürücülerin kullandığı iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



İngiliz 58 yaşındaki Tona Grown yönetimindeki 48 JF 552 plakalı hafif ticari araç, Taşyaka Mahallesi Oluklu mevkisinde karşı yönden gelen ABD uyruklu 62 yaşındaki Jechiel Haibu'nun kullandığı 34 SK 9251 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan sürücüler ile İngiliz Corrine Grant ve Ukraynalı 44 yaşındaki Viktria Boznehar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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