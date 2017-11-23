İngilizlerden sonra şimdi de İrlandalılar

İngiliz tur şirketleri Jet2.com ve Jet2 Holidays, Türkiye talebindeki artışa bağlı olarak önümüzdeki sene için kapasitelerini ikiye katlayacaklarını açıklamışlardı. İngiltere'nin dokuz farklı bölgesinden Türkiye'ye turist taşıyan Jet2 grubu, 2018 uçuşlarına ek olarak 70 bin koltuk koyacağını ve toplam kapasitesini 140 bine çıkaracağını duyurmuştu.
Jet2 Holidays şimdi de İrlanda'dan direk sefer koyma kararı aldı. Buna göre 2018 yaz sezonundan başlamak üzere Belfast Havalimanı'ndan Dalaman'a direk uçuş yapılacak.
Firma, Haziran-Temmuz arası dönemde her hafta bir kez uçuş yapacak. Jet2 Holidays, 2018 yaz sezonu planlamalarına Belfast-Antalya uçuşunu dahil ettiğini daha önce duyurmuştu. Böylece Belfast'tan Türkiye'ye yapılan uçuş sayısı iki noktaya çıkmış olacak.
Öte yandan şirketin Belfast'tan direk uçuş yaptığı destinasyon sayısı da 23'e yükselecek.
REZERVASYONLARDA BÜYÜK ARTIŞ VAR
Jet2.com ve Jet2 Holiday CEO'su Steve Heapy, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik rezervasyonlarda büyük artış yaşadıklarını belirterek, "Bu nedenle Türkiye programlarımızın sayısını artırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Umarız bu program sayesinde Türkiye ile büyük bir başarı hikayesi gerçekleştiririz" demişti.
SON İKİ YILDIR DÜŞÜYOR
Türkiye'de son yıllarda turizm alanında yaşanan sorunlar İngiliz turistleri de etkiledi. 2015 Ocak-Eylül döneminde Türkiye'ye 2 milyon 166 bin İngiliz turist gelirken, bu rakam 2016'nın aynı döneminde 1 milyon 481 bine, bu yıl ise 1 milyon 389 bin kişiye geriledi.
2017 yılı Ocak-Eylül döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya 4 milyon 122 bin ile birinci, Almanya 2 milyon 923 bin ile ikinci, İran 1 milyon 895 bin kişi ile üçüncü sırada bulunuyor. İran'ı Gürcistan ve İngiltere izliyor.
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