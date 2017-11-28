İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi ilk kez bir kadın oldu!

İngiltere Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Karen, bu göreve atanan ilk kadın oldu." denildi.

Açıklamada, ocak ayında yeni görevine başlayacak Pierce'in daha önce de New York'ta İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Yardımcılığı ve Cenevre'de de İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliği görevlerinde bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, atamaya ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da şu ifadelerine yer verildi:

"Britanya sadece Libya ve Suriye'deki sorunlara değinmiyor, ayrıca BM aracılığıyla olumlu bir değişim için çalışmaktan gurur duyduğu bir geçmişe sahip. Karen'in bu hayati önem taşıyan görevi devam ettirmeye yönelik sabrı, enerjisi ve diplomatik becerileri olduğunu biliyorum. Atanmasıyla ilgili kendisini kutluyorum."

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