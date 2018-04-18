PFA'dan yapılan açıklamaya göre sezonun bitimine 5 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'den 5, Tottenham'dan 3, Manchester United, Chelsea ve Liverpool'dan ise birer futbolcu, yılın takımına seçildi.

Kadroda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: David de Gea (Manchester United)

Savunma: Kyle Walker, Nicolas Otamendi (Manchester City), Jan Vertonghen (Tottenham), Marcos Alonso (Chelsea)

Orta saha: David Silva, Kevin De Bruyne (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham)

Forvet: Harry Kane (Tottenham), Muhammed Salah (Liverpool), Sergio Agüero (Manchester City)