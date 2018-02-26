İngiltere'yi korkutan patlamanın bilançosu açıklandı: 4 ölü!

İngiltere'nin Leicester kentinde dün akşam bir binada meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Leicester kent merkezindeki Hinckley Caddesi üzerindeki bir binada yerel saatle 19.00'da meydana gelen patlamanın sebebine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı. İngiltere polisi patlamanın terör bağlantısı olduğunun düşünülmediğini söyledi.

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