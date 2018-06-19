Londra'da 2009’da ayak numarası 50 olduğu için ehliyet alamayan ve İngiltere’nin konuştuğu Ümit Tuncel (38), tatil için geldiği İstanbul’da yaşamını yitirdi. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre bilgisayar mühendisi Tuncel, önceki gün Büyükçekmece sahilinde eşiyle gezdikten sonra evde fenalaştı. Hastanede kurtarılamayan genç adamın ölümü polis kayıtlarına ‘şüpheli’ olarak geçti.

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