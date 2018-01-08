Olay, Kahta ilçe merkezi Yavuz Selim mahallesi Filistin caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaat halindeki 8 katlı binanın en üst katında dış cephe işçiliği yapan inşaat işçilerinden Serdal Pala (41) ve Yakup Çevik' (30) iskele üzerinde çalışırken iskelenin halatı koptu.

İHA'nın haberine göre; halatın kopmasıyla işçiler 8'inci kattan zemine düştü. İşçilerin düştüğünü gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı işçilerden Serdal Pala hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralı Yakup Çevik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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