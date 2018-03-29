Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,93, işçilik endeksi yüzde 11,79 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,29, işçilik endeksi yüzde 14,06 arttı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,99, işçilik endeksi yüzde 12,34 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,27, işçilik endeksi yüzde 13,93 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,74, işçilik endeksi yüzde 9,79 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,35, işçilik endeksi yüzde 14,50 arttı.