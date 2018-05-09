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Sosyal medya kendi şöhretlerini çıkarmayı sürdürüyor. Son dönemde Viki Odintcova, Anastasia Kvitko ve Olya Abramovich gibi pek çok Rus isim Instagram paylaşımlaryla modellik ve oyunculuk kapılarını araladı. Bu kervana katılan son isim ise Nita Kuzmina... Instagram'da 1.5 milyondan fazla takipçisi olan Rus manken, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce adı Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba ile anılan Kuzmina, son dönemin sosyal medya şöhretleri arasında yer alıyor. İşte Rus güzelin konuşulan paylaşımlarından bazıları...