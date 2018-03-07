Instagram, geride kalan birkaç yılda sürekli olarak sosyal ağına yeni özellikler ekliyor ve son dönemde temposunu artırmış durumda.
Bu yılın başında, sosyal ağın yeni özelliklerini devreye sokmadan önce onlarla ilgili dosyaları uygulama paketlerine (APK) gizlediği fark edildi. En güncel Instagram uygulamasında gizli bulunan en heyecan verici özellikler ise sosyal ağın çehresini topyekun değiştirecek cinsten. Ancak bu özelliklerin tam olarak ne zaman devreye sokulacaklarının muamma olduğunu belirtmekte fayda var.
İşte Instagram’a eklenmesi planlanan en yeni ve en heyecan verici özellikler:
1. PORTRE MODU
Yeni nesil akıllı telefonların bir bölümünde yer alan ve kullanıcılar tarafından beğenilen portre modu, insanların bokeh efektli selfie’ler çekmesine olanak tanıyor. Bu efekt, arka planın bulanıklaştırılmasını veya diğer ışık efektlerinin fotoğrafa uygulanmasını sağlıyor.
Ocak ayında Instagram’ın uygulama paketinde fark edilen GIPHY tabanlı GIF arama özelliği birkaç hafta sonrasında kullanıcılara sunulmuştu. Bundan yola çıkarak, Instagram Hikayeleri için portre modunun yakın zamanda devreye sokulması muhtemel.
2. CINEMAGRAPH
WABetaInfo tarafından keşfedilen bir diğer gizli özellik ise Cinemagraph. Bu özellik, çekilen fotoğrafların yalnızca bir bölümünün hareketli olmasını sağlıyor. Henüz ne zaman devreye gireceği bilinmeyen Cinemagraphs özelliği, Instagram’da paylaşılan fotoğrafların en ilginç bölümlerinin hareketlendirilmesini ve dolayısıyla daha ilginç kareler çekilmesini mümkün kılacak.
3. SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ ARAMA
Instagram uygulama paketini (APK) inceleyen bağımsız geliştiriciler, sesli ve videolu arama özellikleriyle alakalı ‘call.png’, ‘video_call.png’ ve ‘action_call.png’ isimli görsel dosyalara rastladı. İncelemelerde, bu özelliklerin kullanıcılara karşılıklı takipleştikleri kişilerle doğrudan görüntülü ve sesli görüşmeler yapma şansı tanıyacağı fark edildi.
Instagram’ın sesli ve görüntülü arama özelliklerini devreye sokmaya hazırlanması sürpriz değil. Sosyal ağın en büyük rakibi Snapchat, üç yılı aşkın süredir görüntülü arama özelliğine sahip.
4. SOHBET DÜZENLEME
Instagram’ın test ettiği özelliklerden bir diğeriyse sosyal ağdaki özel mesajlaşmalarla alakalı. Kullanıcılar, konuşmaların sağ üst köşesine yerleştirilmesi planlanan ‘yıldız’ ikonunu kullanarak, istedikleri sohbetleri favorilerine ekleyebilecek. Instagram kullanıcıları, direkt mesaj bölümünde 'Gelen', 'Okunmamış' ve 'Yıldızlı' klasörlerine sahip olacak.
5. VERİ İNDİRME
Bildiğiniz gibi halihazırda kullanıcılar Instagram’a yükledikleri fotoğraf ve videoalrı cihazlarına geri indiremiyorlar. Instagram ekibi, bulutta depolanan kullanıcı verilerinin indirilmesine olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Öte yandan, WhatsApp’in de benzer bir özelliği kullanıma sunmayı planladığı belirtiliyor.
Bu özelliğin 25 Mayıs’ta yürürlüğe girecek Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Kanunu’yla birlikte kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor. Bu kanun, kullanıcılara dijital servislerdeki verileri üzerinde daha fazla hak talep etme şansı tanıyacak.
Instagram birçok farklı özelliği test ederken, bunlardan yalnızca bazılarını sosyal ağında devreye sokuyor. Bugün ele aldığımız özellikler her ne kadar heyecan verici olsalar da, test sürecinde karşılaşılacak ya da keşfedilecek beklenmeyen durumlar sonucunda rafa kaldırılmaları olası.
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