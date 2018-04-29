Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, dikkat edildiği halde kilo verememenin insülin direncine bağlı olabileceğini, fakat insülin direncinin bir hastalık olmadığını belirterek, diyetisyen gözetiminde özel programlarla bu direncinin kırılabileceğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; Beslenme ve Diyet Uzmanı Baldede, dikkat edildiği halde kilo verilememesinin sebebinin insülin direnci olabileceğini belirterek, “Dikkat ettiğiniz halde kilo veremiyorsanız ya da çok çabuk, kontrolsüz bir şekilde kilo aldığınızı düşünüyorsanız bunun sebebi insülin direnciniz olabilir. İnsülin direnci, bu aralar çok yaygın bir konu ve çoğu danışanım da gördüğüm bir durum . İnsülin, vücudumuzda midemizin arka tarafında pankreasta salgılanan bir hormon. Bu hormon hücreye enerji sağlıyor. Vücudumuzda besinler sindirildikten sonra bunların bir kısmı şekere parçalanıyor. Şekere parçalandıktan sonra bunlar kan ile hücre içine doğru gidiyorlar ve hücre içine girişte tam bu noktada insülin devreye giriyor. İnsülin direnci de buna karşı bir duyarsızlık gelişiyor. Duyarsızlık gelişince de direnç oluşuyor. Vücudumuzda fazladan insülin salınımı başlıyor. Fazla insülin ne anlama geliyor? Fazla insülin kilo alımı kardiyovasküler rahatsızlıklar. Bunun dışında karaciğer yağlanmasına ve daha da kötüsü şeker hastalığı ve pankreas yetmezliğine kadar gidebiliyor bu durum. Bu yüzden insilin direnci önemli bir nokta eğer önlemi alınmasa sıkıntı oluşturabilecek bir nokta" ifadelerini kullandı.

İNSÜLİN DİRENCİ KİLO ALIMINI VE KİLO VERMEYİ ZORLAŞTIRIYOR MU?

İnsülin direncinin bir hastalık olmadığını belirten Diyetisyen Tuğba Baldede, “İnsülin direnci bir hatalık değil. İnsülin direnci vücudun savunma mekanizması yani vücut şeker hastası olabilirim sinyali veriyor. Bu sinyale de kulak vermek gerekiyor. Çünkü bu küçük sinyal daha sonra kalıcı şeker hastalıklarına neden olabilir. Bunun dışında 'vücut insilün direncinde nasıl anlayacağım' diye sorular geliyor. Vücut belirtisini verir zaten, kan tahlilinden önce nasıl belirtiler çok çabuk acıkıyorsanız, şeker krizleriniz oluyorsa, yemekten sonra baş dönmesi, konsantrasyon bozuklukları, el ayak titremeleri, uzun süre açlıklar da oluyorsa eğer bunun dışında tok olduğunuzda bile çabuk kendinizi aç hissediyorsanız bu gibi durumlar insülin direncinin belirtileri. Bunun dışında vücudumuzun boyun, sırt, diz kapağı, dirsek, gibi bölümlerinde kararmalar ve bayanlarda adet düzensizlikleri oluyor. Bu gibi belirtiler varsa bir an önce kan tahlili yaptırmalarını öneririm. İnsülin direnci kilo alımını ve kilo vermeyi zorlaştıran bir durum. Siz fark etmeden çok dikkat ettiğiniz halde veremiyorum diye düşünüyorsanız bunun en önemli suçlusu insülin direnciniz olabilir. İnsülin direncine yol açan nedenler” şeklinde konuştu.

İNSÜLİN DİRENCİ HAYAT BOYU DEVAM EDER Mİ?

İnsülin direncine hayat boyu devam etmediğini belirten Diyetisyen Baldede, “Yemeğimizin dışında hareketimizi arttırmamız gerekiyor. Yememize dikkat etmemiz gerekiyor. Özel bir programa girmeniz gerekiyor. Yapılan en büyük yanlışlardan biri de herhangi bir program hazırlamak. Çünkü insilün direncinde kilo vermek hareket ve ara öğün ana öğün kavramları çok önemlidir. İnsülin direnci hayat boyu devam edecek diye bir durum yok. Eğer önlemi alınırsa insilün direnci kırılır ve bu durum bitmiş olur. İlaç kullanılması gerekiyor mu? diye sorular geliyor. İlaç kullanılması bazı durumlarda gerekiyor. Bir hastalık olmasa da bu durum eğer zarar verecek noktaya ulaştıysa kan şekerini dengelemek ve açlık ve şeker krizlerini engellemek için doktorunuz kontrolünde ilaç başlanabilir. Ama şöyle iyi bir haber var, ilaç daimi bir ilaç değil hayatınıza adapte olabilecek bir ilaç değil, insülin direncinizi kırdığınızda yene bırakılacak bir ilaçtır. Verebileceğim en büyük tavsiye insülin direnci için bir diyetisyene gitmeleri. Özel bir program gerekiyor. Belirli kaloriler uygulanması gerekiyor. En önemli nokta zaten yağ kısmı bu obezite ya da kilolu hastalarımızda görüldüğü için kilo verilmesi çok önemlidir. Hareket ve su çok önemli insilün direncinde” şeklinde konuştu.

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