Tüm bilgisayar sistemlerini etkileyen Spectre açığı için yeni bir yama yayınlanan Intel, 2015 model ve daha yeni Skylake nesli işlemcilerinin güvenliğini sağladığını duyurdu.

Kullanıcıların yeni yamayla sistemlerini korunaklı hale getirmeleri için ise cihaz üreticilerinin Intel’den aldıkları kodu donanımlarına uygulamaları gerekecek.

Ocak ayında ayyuka çıkan Spectre ve Meltdown açıkları, tüm teknoloji şirketlerinin kendi yamalarını yayınlamasıyla daha da içinden çıkılmaz bir hal almıştı.

Güvenlik uzmanları, uygulama, işletim sistemi, kernel ve mikro mimari seviyesinde gerçekleştirilen değişimleri içeren bu yamaların, birbirleriyle çakışabildikleri ve sistemlerin istikrarını kötü yönde etkilediğini saptamıştı.

Intel tarafından üretilen Sandy Bridge gibi eski işlemci nesilleri için geliştirilen yamalar ise hâlâ beta sürecinde ve ne zaman üreticilerle paylaşılacakları henüz bilinmiyor.