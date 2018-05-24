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İnternettte dolaşan bu fotoğraflar paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kırıyor. Birbirinden komik ve acayip fotoğraflar arasında ne ararsanız var! Örneğin bu kare Havai'de kayıt altına alındı. İnsanlar buraya görünüşü nedeniyle "cennete uzanan merdiven" benzetmesi yapıyor.