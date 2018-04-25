iOS 11.3 güncellemesiyle birlikte orijinal olmayan ekran kullanılan iPhone 8'lerde önemli dokunmatik problemlerinin yaşanmasına sebep olan Apple, hazırladığı iOS 11.3.1 güncelleme paketiyle bu problemi ortadan kaldıracak.

Kimi teknoloji otoritelerine göre Apple tarafından bilerek ortaya çıkarılan bu durum, kullanıcılardan gelen yoğun tepkiler nedeniyle yine Apple tarafından çözüme kavuşturulmuş olacak. Apple ise orijinal olmayan ekranlarda yaşanan bu sorunun bir hatadan kaynaklandığını ve yeni yamayla birlikte bu hatanın giderileceğini savunuyor.

Hangi sebep doğru olursa olsun, sonuç yani üçüncü parti ekrana sahip iPhone'ların normal şekilde çalışmaya devam edecek olması, en çok yine iPhone kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor.