WWDC 2018’e damgasına vuran iOS 12’nin beta sürümü kullanıcılar için erişime açıldı. iPad ve iPhone’lar için büyük performans ve yazılım geliştirmeleri vaat eden iOS 12 Beta’yı kolayca yüklemeden önce bazı önemli hatırlatmalarda bulunalım.
Öncelikle İOS 12’yi yüklerken cihazınızdaki tümverileri kaybedebilirsiniz! Bu yüzden önemli dosyalarınızı mutlaka yedekleyin. Tercih ederseniz yedekleme için iCloud ve iTunes uygulamalarını da kullanabiirsiniz.
Tıpkı iOS’un önceki versiyonları gibi iOS 12’de de çeşitli hatalar ve buglarla karşılaşılması muhtemel.
Şimdilik hiçbir üçüncü parti uygulaması iOS 12’ye göre bir güncelleme çıkarmadığı için Apple uygulamaları dışındaki bütün hizmetlerde belli sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
iOS 12 Nasıl Yüklenir?
Eğer Apple’da bir geliştirici hesabınız varsa ‘iOS 12 Developer Beta’ cihazınıza rahatlıkla yükleniyor ancak eğer bir geliştirici değilseniz yine de iOS 12’yi deneyebilmeniz mümkün.
iPhone veya iPad cihazınızla bu linke tıklayın.
iOS 12 Beta’yı bulup (en üstte) indirin.
Yeni işletim sisteminin yüklenmesi biraz zaman alabilir. Sabredin çünkü müdahale edersiniz cihazınıza zarar verebilmeniz mümkün.
iOS 12 yüklendikten sonra ‘Slide to upgrade’ ekranı karşınıza çıkacak. Kaydırdıktan sonra telefonunuz baştan başlayacak. Tekrar açıldığında ‘Merhaba’ diyerek sizi karşılayacak olan iOS 12’i kullanmaya başlayabilirsiniz.
iOS 12 Beta’yı destekleyen cihazlar
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8 Plus
iPhone 7 Plus
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9-inch iPad Pro 2. nesil
10.5-inch iPad Pro
10.5-inch iPad Pro
9.7-inch iPad Pro
10.5-inch iPad
iPad Air 2
iPad Air
iPad 5. nesil
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch 6. nesil
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