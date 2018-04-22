HT MASA ekibi, evlenmelerine kesin gözüyle bakılan Murat Boz-Aslı Enver ikilisinin sürpriz ayrılığını ve ünlü popçunun hattını değiştirip barışma kapısını kapatmasını değerlendird
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HT MASA ekibi, bu hafta Tuba Ünsal’ın “Mirgün’e (Cabas) âşık olmasam boşanırdım” yorumunu, Murat Boz-Aslı Enver ayrılığını, Doğa Rutkay’ın “Oyuncuların çoğu eğitimsiz” çıkışını, Gülben ErgenBurak Törer aşkını, Sarp Levendoğlu-Derya Şensoy ve Hande ErçelMurat Dalkılıç çiftlerinin aşklarını ilan etme biçimlerini masaya yatırdı.
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GİZEM YARATARAK İLGİYİ CANLI TUTUYORLAR
BİR süredir boşanacakları konuşulan Tuba Ünsal-Mirgün Cabas çiftinden Ünsal, evliliğini kurtarmaya çalıştığını belirtti. “Âşık olmasam boşanırdım. Mirgün’e çok âşığım” diyerek kafaları karıştırdı. Ünsal’ın dünyaca ünlü oyuncu Travis Fimmel ile gece kulüplerini dolaşması da hâlâ hafızalarda...
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İpek Durkal: Tuba’yı bilen bilir, o neşeli ve eğlencelidir. Birileriyle eğlenmesi bir şeyin göstergesi değil. Gelelim diğer konuya, açıklamalara bakılırsa ayrılacak ama hep arkadaş kalacaklar…
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Oben Budak: İkisini de gece hayatında ayrı ayrı görebiliyoruz. Bu, birbirlerini aldattıkları anlamına gelmiyor bence.
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Bülent İpek: Gizem yaratarak magazinin ilgisini canlı tutmaya çalışan ünlülerden o kadar sıkıldık ki. Ünsal’ı dobralığından dolayı tebrik ediyorum. Günümüzdeki çoğu ünlünün röportajları çok sıkıcı. O kadar ölçerek, tartarak, stratejilerle röportaj veriyorlar ki... Okuyan onun ne filmini, dizisini izler ne de şarkısını dinler. Biraz samimiyet artık.
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Kadir Kaymakçı: Eğer aşk varsa; bu, uğruna mücadele etmeye, savaş- maya değer bir şey var demektir. Umarım bu mücadeleden aşkları galip çıkar.
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Reşat Balcıoğlu: Belli ki aralarında sorunlar var. Evliliklerini kurtarmak için ellerinden geleni yaptıkları için saygı duymak lazım. Boşanmak en kolayı ama ortada bir yuva var. Yuvayı sil baştan dizayn etmek de kolay değil. Umarım aile dağılmaz ama olmuyorsa da zorlamamalı.
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"ASLI ENVER İNTİKAMINI MUTLAKA ALIR"
MURAT Boz-Aslı Enver ayrılığının yankıları sürüyor. Boz, Enver kendisini sürekli aradığı için eski hattını kapatıp sadece yakınlarının bildiği bir hat kullanmaya başladı. İkili için pek çok kesim “Okyanusu geçip derede boğuldular” yorumunu yapı- yor. Bu süreci nasıl yorumlamalı?
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E.Ö.: Bir kadının karizması bu kadar yerlerde sürünür. Gerçekten Aslı Enver’in bilinen, uzaktan görünen karizması Murat Boz aşkıyla yerlerde. Çok çirkin söylentiler bunlar çok. Bunları okudukça şunu görüyorum ki çapkınlık haberleri çıktığı anda Aslı Enver iliş- kiyi bitirmeliydi. Kendisi kaşınmış.
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İ.D.: Şaşırdım çünkü ikiliyi defalarca birlikte gördüm ve son derece mutlu gibiydiler. Evlenirler sanıyordum. Boz bir mesajla terk etti diyorlar, büyük ayıp bence. Böyle aşka böyle son yakışmadı…
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O.B.: Sürecin buraya gelmesi gayet normal. İlk ayrıldıklarında bırakmaları gerekiyordu ama sevince söz dinlemiyor insan. Murat, yaz mevsiminde albüm yapacaktır kesin. Bu yüzden Aslı Hanım’ın peşini bırakacağını sanmam, dikkatli olsun.
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B.İ.: ‘Ex’ten next olmaz’ sözü bir kez daha doğrulandı. Aslı Enver’in kıskançlık söylentileri ve evlilik isteği, Murat Boz’un evliliğe olumsuz yaklaşması, müzik dünyasındaki kariyerinin bulunduğu noktadan geriye doğru ivmelenmesi vs. bu konuşulanların hepsinde doğruluk payı var bence. Çok sevmek bazen yetmiyor demek ki, zorlukları birlikte aşamayan iliş- kiler bitmeye mahkûm.
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K.K.: Siz Aslı Enver’in, Murat Boz’u barışalım diye sürekli aradığına gerçekten inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum! Boz, “Ya arkadaş beni bunalttı bu kadın, telefonumu değiştiriyorum, sadece sen bil...” diyerek bir tek Eser Yenenler’e vermiştir numarasını herhalde! O sempatik Murat Boz’un geldiği hale bak; çok yazık
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R.B.: Murat Boz geçtiğimiz yıl yaptığı kaçamak sonrası, Aslı Enver’in önünde diz çöküp yalvarmış, Enver de bütün eleştirilere rağmen, “Onu seviyorum” diyerek affetmişti. Şimdi beyefendi telefon hattını da kapatmış, Aslı dizini dövüyordur herhalde. Yüzüstü terk edilen kadın pozisyonuna düştü. Aslı Enver bunun intikamını mutlaka alacaktır. Kadının fendi her zaman erkeği yenmiştir.
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"SANIRSIN EDEBİYAT ALİMİ"
GÜLBEN Ergen, yapımcı Burak Törer’le yeni bir aşka yelken açtı. Törer ilişkiyi, “İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım” notuyla sosyal medyada ilan etti. Ergen ise, “Güvendim, içimdeki sızıyı, alnımdaki yazıyı ellerimden ellerine teslim ederken” yorumuyla karşılık verdi.
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E.Ö.: Vallahi kadına dokunan âşık ve şair oluyor. Bu nedir ya? Bizler “Seni seviyorum”un ötesine geçemiyorken bu mesajlar neden, niye, ne gerek var? Daha önceki ilişkilerde de gördük böyle janjanlı, süslü cümleler... Ama sonralarını da gördük. Pes vallahi Gülben Ergen’e, pes! Kadın incelenmeli. Benim aklım artık kendisine basmıyor.
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İ.D.: Katıla katıla güldüm. Bu ne ya, adam aşkını mı ilan ediyor savaşa mı gidiyor? Google’da arayıp buluyorlar bu dizeleri. Neyse, tam Gülben Ergen’lik bir kafa. Şahdamarımdan sonra en eğlencelisi bu oldu.
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O.B.: Gülben Ergen hiç yorulmaz mı Allah aşkına? Açıklayacağı şey basit bir ilişki ama onu bile şairane cümlelerle anlatıyor. Sanırsın edebiyat âlimi, çok ünlü bir yazar. İnsan âşık olduğunu açıklamak için bile bu kadar düşünülmüş cümleler kuruyorsa, ben o kişiden korkarım.
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B.İ.: Mutluluklar dilerim ikisine de ama böyle özlü sözlerle başlayan ilişkiler geç- mişte hüsranla sonuçlanan, kavgaların ortalara döküldüğü başka bazı ilişkileri de anımsattı. Bu kadar iddialı ve özel notları sadece birbirine yazsalar da biz bilmesek, sanki ilişkinin selameti açısından daha faydalı olur.
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K.K.: Gülben Ergen’le ilgili hiçbir şey beni şaşırtmaz... Ya o değil de bu tür sözlerin yazıldığı bir kitap filan mı var? Ben de bir tane almak istiyorum. Yoksa da Gülben Hanım yazsın âşıklar okusun diye: ‘Sevgiliye Söylenecek Özlü Sözler Antolojisi’. Bestseller olur...
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R.B.: Gülben Ergen, buna benzer sözleri kaç kişiye söyledi? Yaşadığı bütün aşklarda bu sözler, duygular, sonrasındaysa kavgalar var. Ergen, algı operasyonlarını iyi yönetiyor ama özel hayatını pek yönetemiyor gibi. Umarım aradığı aşkı bulmuştur. Bugüne kadar yaşadıklarından ders çıkarmış olsa bari.
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"ASLI ENVER İNTİKAMINI MUTLAKA ALIR"
MURAT Boz-Aslı Enver ayrılığının yankıları sürüyor. Boz, Enver kendisini sürekli aradığı için eski hattını kapatıp sadece yakınlarının bildiği bir hat kullanmaya başladı. İkili için pek çok kesim “Okyanusu geçip derede boğuldular” yorumunu yapı- yor. Bu süreci nasıl yorumlamalı?
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E.Ö.: Bir kadının karizması bu kadar yerlerde sürünür. Gerçekten Aslı Enver’in bilinen, uzaktan görünen karizması Murat Boz aşkıyla yerlerde. Çok çirkin söylentiler bunlar çok. Bunları okudukça şunu görüyorum ki çapkınlık haberleri çıktığı anda Aslı Enver iliş- kiyi bitirmeliydi. Kendisi kaşınmış.
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İ.D.: Şaşırdım çünkü ikiliyi defalarca birlikte gördüm ve son derece mutlu gibiydiler. Evlenirler sanıyordum. Boz bir mesajla terk etti diyorlar, büyük ayıp bence. Böyle aşka böyle son yakışmadı…
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O.B.: Sürecin buraya gelmesi gayet normal. İlk ayrıldıklarında bırakmaları gerekiyordu ama sevince söz dinlemiyor insan. Murat, yaz mevsiminde albüm yapacaktır kesin. Bu yüzden Aslı Hanım’ın peşini bırakacağını sanmam, dikkatli olsun.
B.İ.: ‘Ex’ten next olmaz’ sözü bir kez daha doğrulandı. Aslı Enver’in kıskançlık söylentileri ve evlilik isteği, Murat Boz’un evliliğe olumsuz yaklaşması, müzik dünyasındaki kariyerinin bulunduğu noktadan geriye doğru ivmelenmesi vs. bu konuşulanların hepsinde doğruluk payı var bence. Çok sevmek bazen yetmiyor demek ki, zorlukları birlikte aşamayan iliş- kiler bitmeye mahkûm.
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K.K.: Siz Aslı Enver’in, Murat Boz’u barışalım diye sürekli aradığına gerçekten inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum! Boz, “Ya arkadaş beni bunalttı bu kadın, telefonumu değiştiriyorum, sadece sen bil...” diyerek bir tek Eser Yenenler’e vermiştir numarasını herhalde! O sempatik Murat Boz’un geldiği hale bak; çok yazık
R.B.: Murat Boz geçtiğimiz yıl yaptığı kaçamak sonrası, Aslı Enver’in önünde diz çöküp yalvarmış, Enver de bütün eleştirilere rağmen, “Onu seviyorum” diyerek affetmişti. Şimdi beyefendi telefon hattını da kapatmış, Aslı dizini dövüyordur herhalde. Yüzüstü terk edilen kadın pozisyonuna düştü. Aslı Enver bunun intikamını mutlaka alacaktır. Kadının fendi her zaman erkeği yenmiştir.
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"MAGAZİNE BAYILDIKLARINI İTİRAF EDEMİYORLAR"
BU hafta bir süredir aşk yaşayan Derya Şensoy-Sarp Levendoğlu ve Hande Erçel-Murat Dalkılıç çiftleri ilk kez fotoğraf paylaştı. Muhabirlerden köşe bucak kaçan çiftlerin, sosyal medyada rahatça paylaşım yapması dikkat çekiyor öyle değil mi?
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E.Ö.: Basın mensuplarına kızıp sonradan fotoğraf paylaşıyorlar ya, ben de onu anlamıyorum. Ne mânâ? Hiç paylaşmayın kardeşim. Şimdi basın mensupları çekmeye kalktığında artistlik yaparlar. Sonra da ahkâm kesmeye başlarlar. Her şeyi kendilerini çok iyi biliyor ya. Kimse kusura bakmasın, “Magazinden nefret ediyorum” deyip magazine bayıldıklarını bir türlü itiraf edemiyorlar bazıları.
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İ.D.: İlişkilerinin oturmasını ve birbirlerinden emin olmayı bekliyorlar. Neticede koy-kaldır, yaz-sil yorucu oluyor.
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O.B.: Bu bir tercih meselesi, göz önünde yaşamak ya da yaşamamak. Instagram’a fotoğ- raf koymazsan olmaz gibi bir kural yok sonuçta.
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B.İ.: Sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayanın ilişkisi kötü, çok paylaşanınsa mükemmel gibi bir sonuç doğru değil. Hatta ben gazetecilerden köşe bucak kaçıp fotoğrafları çekilince çemkiren ancak sosyal medyada mahrem sayılabilecek seviyedeki görüntülerini paylaşan ünlü tipini çok yadırgıyorum. Instagram’da sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaşmazken, 24 saat sonra silinecek ‘hikâye’ kısmında paylaşanlarıysa hiç anlamıyorum.
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K.K.: Sarp Levendoğlu 30’larının ortasında, koca adam. Derya Şensoy 30’una geliyor. Hani liseli âşıklar olsalar ailelerinden falan çekiniyorlar diyeceğim. 30’larında iki bekâr insan âşık olup bir ilişki yaşıyor ama beraber fotoğraf paylaşmaya korkuyor! Saçmalık... Yahu kim ne diyecek! Nedir yani, tamam ünlüsün, 2-3 haberin yapı- lır, geçer gider. Paylaşın arkadaşlar fotoğrafınızı, sonra da bol bol ‘like’layın...
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R.B.: Kendi özel hayatları, ister koyar ister koymazlar. Kimseye bir şey ispatlamak zorunda değiller.
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