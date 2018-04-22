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K.K.: Gülben Ergen’le ilgili hiçbir şey beni şaşırtmaz... Ya o değil de bu tür sözlerin yazıldığı bir kitap filan mı var? Ben de bir tane almak istiyorum. Yoksa da Gülben Hanım yazsın âşıklar okusun diye: ‘Sevgiliye Söylenecek Özlü Sözler Antolojisi’. Bestseller olur...