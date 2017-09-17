MAGAZİN
İpek Durkal: Murat ve Burcu sayesinde hepimizin insanı ayarları bozuldu
17 Eylül 2017 Pazar, 05:36:14 | Güncelleme: 06:31:35
2017 yılının yaz mevsimi magazin âlemini tam anlamıyla salladı. İhanetler, boşanmalar, sürpriz aşklar ve yeni yıldızlarla dolu yaz mevsiminin gündemini HT MASA yorumcuları değerlendirdi
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Murat Başoğlu’nun yeğeniyle yaşadığı ilişkinin ortaya çıkması kuşkusuz yaza damgasını vuran olaydı. Türkiye’de ensest tartışmasını başlatan ve tüm Türkiye’nin konuştuğu bu olay uzun yıllar hatırlanacak mı?
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İpek Durkal: Ne zaman bir ensest ilişkiden bahsedilse Murat ve Burcu’nun da adı geçecek. Unutulması mümkün değil, çünkü Murat ve Burcu sayesinde hepimizin insani ayarları bozuldu.
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Oben Budak: En çok olayın ortaya çıkmasının ardından ailenin rahatlığı aklımda kalacak herhalde. Yeğenle aldatılmayı sevgiylekucaklayan bir kadın ve olayları basından takip eden bir baba daha çok hatırlanır. Şahsen bu olayı unutmak isteyenler tarafındayım.
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Esin Övet: Hafızalara kazındı bir kere, asla çıkmaz. Zaten ülkede en büyük sorunların başında ensest geliyor. Bunu bir de ünlü birinin yapması maalesef bazı insanları cesaretlendirecek.
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Reşat Balcıoğlu: Keşke konuşulmasa, keşke böyle bir hadise ile bir daha karşılaşmasak. Ne var ki bu olay toplumda bir farkındalık yaratılmasına sebep oldu doğrusu. Başoğlu’nun yeğeniyle yaşamış olduğu bu ensest ilişki, toplumsal bir yaranın tezahürü. Umarım herkes için ders niteliğinde olur. Bu sadece bir magazin haberi değil.
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Kadir Kaymakçı: Bu olay tabii ki uzun yıllar hatırlanacak! Bırakın bizim ülkenin magazin tarihini, dünya magazin tarihinde böyle bir haber var mıdır acaba?
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Bülent İpek: Önemli bir sorun olarak bilinen ve konuşulması, ortaya konması hâlâ zor olan ensest meselesi, böyle magazinel bir haberle bir anda Türkiye’nin gündemine girdi. Aslında magazin gazeteleri evli ve ünlü bir sunucunun teknesinde öpüşürken yakalanmasını haber yapıyordu. Başoğlu ısrarla adının Olga olduğunu söylediği kadını önceden asla tanımadığını anlatıyordu...
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Teknedeki kadının eşinin boşanma davası açmasıyla yeğeni olduğu ortaya çıktı. Biz magazin gazetecileri için de daha önce karşılaşmadığımız benzersiz bir durum çıktı ortaya. Ancak o andan itibaren bu magazinin konusu olmaktan çıktı. Adli bir mesele ve yıllarca hatırlanacak bir rezillik.
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HERKESİN AKLINDA BİR ‘ACABA’ SORUSU VAR
Yazın aşk öyküsü, Türk yazar Metin Hara ve Victoria’s Secret meleği Brezilyalı Adriana Lima’nınkiydi kuşkusuz. Bazıları olayın PR çalışmasından ibaret olduğunu söyledi, bazıları Adriana Yenge’nin aşkına ikna oldu. Çiftin ilişkisi tam gaz sürerken, bu sürpriz aşk için düşünceleriniz değişti mi?
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İpek Durkal: Başlarda inandım sonra fotoğrafları görünce büyük gösteriş diye düşündüm şimdi hem inanıyor hem de gösterişi ne kadar seviyorlar diye düşünüyorum.
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Oben Budak: İlişki daha patlamadan Adriana’nın, Hara’nın kitabıyla paparazzilere poz vermesi olmasa belki inanabilirdim ama bu hareket bir hataydı. Ayrıca insan Adriana Lima ile Bodrum kaçamağı yaşasa, odasına çekilip basın açıklaması yazacak vakit bulamaz gibi geliyor bana. Anlaşmalı şişirme magazin ABD’de sürekli başvurulan bir yöntem ki buradaki yansımalarını da biliyoruz.
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Esin Övet: Hayır değişmedi. Bence hâlâ Türk halkının bu aşk hakkında kafası karışık. Bence inanan insanlar da içlerinde bir küçük “Acaba” kuşkusuyla yaşıyordur. Yüzde yüz “Eminim” diyene rastlamadım.
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Reşat Balcıoğlu: Aşkın kiminle nerede ne zaman yaşanacağını bilemezsiniz. Metin Hara ve Adriana Lima’nınki PR ya da başka bir proje olsun uluslararası medya önünde yaşanan bir aşk ilişkisidir. Tam olarak adını koyamazsak da dudak dudağa, yanak yanağa, kucak kucağa bir ilişki var ortada, adını isteyen istediği gibi koysun...
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Kadir Kaymakçı: Bu aşk öyküsüyle iligili sosyal medyada yapılan esprilere güldük, eğlendik. Öyle yaza damga falan vurduğunu sanmıyorum. O zaman da bu aşk için herhangi bir düşüncem yoktu şimdi de yok. Siz sormasanız hatırlamazdım bile o kadar.
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Bülent İpek: Dünyanın hayran olduğu Adriana Lima’yı kendine âşık edeceksin, bir de ülkendeki insanları buna inandırmaya çalışacaksın. Bir kesim böyle diyor, bir kesim PR, reklam diyor. Gerçek olmasını dilerim. Ancak o kadar gözümüze soktular ki kuşku uyandırdılar. Metin Hara için başlarda olumlu gibi gözükse de o şüphe yüzünden kısa süre sonra ‘reklam’ etkisini negatife çevirdi.
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'BEN DAHA ÜNLÜYÜM KAVGASI BU EVLİLİĞİ BİTİRDİ'
Murat Dalkılıç-Merve Boluğur çiftinin boşanması göstere göstere geldi! Çift anlaşmalı olarak yollarını ayırırken, boşanmanın sebebiyle ilgili birçok iddia var. Sizce bu ilişkisi bitiren neydi?
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İpek Durkal: Anlaşamamak en geçerli sebep bence. Boşanacakları haberleri ayyuka çıktığında Murat’la konuştum. “Biz suskun kaldıkça herkes bir şey söyledi. Ayrılık sebeplerimizi ben de gazetelerden hayretler içinde okudum. Hiçbirinin gerçekliği yok” dedi.
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Oben Budak: Birbirlerini besleyen, birbirini ayağa kaldıran bir çift değildi sanki onlar. Evlendikten sonra ikisinde de bir yavaşlama oldu. Bu hem üzücü, hem yorucu.
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Esin Övet: Ego, ego, ego. Sen daha ünlüsün, ben daha ünlüyüm kavgası. Sen daha çok para kazandın, ben daha çok para kazandım sürtüşmesi. Aslında bunlar hiç dile gelmemiştir, tartışılmamıştır eminim. Ama bilinç altında bu vardı, çok belliydi. Merve tarafı çok baskındı ilişkide. Bir de iki-üç kez ayrılık sonrasında maya tutmaz.
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Reşat Balcıoğlu: Ne olacak ihanet, ego, şöhret şımarıklığı...
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Kadir Kaymakçı: Bu boşanma beni şaşırttı. Gayet iyi anlaştıklarını düşünüyordum nedense! Buradan da ben ders çıkarayım kendime, “Uzaktan davulun sesi hoş geliyormuş” demek. Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur her gün aynı davulu dinlemeye daha fazla dayanamamış...
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Bülent İpek: Merve Boluğur’un eşine istediği borcu vermemesinden Dalkılıç’ın çapkınlığına kadar birçok ayrılık nedeni sayılıyor. Ayrılmamak için çaba harcadıklarına şahidim. Nedeni tutkuyu kaybetmiş olmaları. Olmayınca olmuyor.
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‘DENİZ SEKİ ACİLEN GÜZEL BİR ALBÜM YAPMALI’
Deniz Seki nihayet özgürlüğüne kavuşup sevgilisi Faruk Salman’la buluştu ancak çiftin ilişkisi pek de beklendiği gibi gitmedi. Bir süre önce ayrıldıklarını açıklayan ikili sonra barıştı ve şimdi de evliliğe doğru gidiyor. Deniz Seki’nin ‘ikinci hayat’ı hakkında neler söylersiniz?
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İpek Durkal: Beklenilenden iyi gidiyor çünkü Salman’ın babasının ‘ayrıl’ baskısına rağmen şimdilik birkaç küçük krizle atlatılıyor sorunlar.
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Oben Budak: Deniz Seki ve Faruk Salman ayrılığına inanmayanlardanım. 2000’lerin basit magazin anlayışında bir ayrılık haberi çıkarıldı gibi geliyor. Deniz’in köşeye çekilip sadece albümüyle ilgilenmesi taraftarıyım. Onu evliliği, ayrılığı, kaşı gözü değil, şarkıları yeni hayata başlatacak.
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Esin Övet: Deniz Seki’nin acilen güzel bir albüm yapması gerekiyor. Böyle sık sık ilişkiyle gündeme gelirse kötü. Derhal şarkılar, konserler, organizasyonlar derken projeleri ve şarkıları ile anılmalı.
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Reşat Balcıoğlu: Deniz Seki sanat dünyası içerisinde hayat hikâyesi kitap olabilecek ender insanlardan. Çok çekti deniz. Yaşananlardan sonra mutluluğu hak ediyor.
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Kadir Kaymakçı: Daha önce de bu konuda ikilinin evlenmeyeceğini düşündüğümü söylemiştim. Emin olun yanılmayı çok istiyorum. Beni yanlış çıkardıklarında en çok ben mutlu olacağım. Deniz Seki mutlulu olsun ben yanılmış olmaya razıyım...
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Bülent İpek: Deniz Seki bu yazın nasıl geçtiğini anlamamıştır. Sahnede şarkı söyleyerek ve stüdyoda kayıt yaparak geçirdi yazı. Hatta 10 günlük kısa ayrılığı Faruk Salman’ın Seki’nin kendisiyle yeterli derecede ilgilenmemesini sorun yaptığı için yaşadıkları konuşuldu. Bundan sonra evlilik var sırada. Çünkü Deniz Seki’nin annesi Güler Hanım, bu işin daha fazla uzamasını istememiş. Deniz Seki’den şu an beklenen iyi bir albüm.
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‘EVLİLİĞİ MEMLEKET MESELESİ OLDU’
Alişan bu yaz istemeden de olsa çok konuşuldu. Sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’la nişanlandıktan sonra yaptığı açıklamalarla tepki alan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de nişanlısıyla ayrıldıklarını açıkladı. Alişan’ın nişanlısıyla ilgili açıklamaları bu yazın en ‘faul’ sözleri olabilir mi?
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İpek Durkal: Alişan’ı tanıyanlar hiç faul olmadığını bilir. Ekranda da böyle, aslında kendine göre espri yapıyor ama bazı insanlar çok ciddiye alıyor.
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Oben Budak: Alişan ‘Nişanlılık dönemi birbirini tanımak içindir’ demiş ama insan tanımadığı biriyle nişanlanır mı yahu, hangi yüzyıldayız?
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Esin Övet: O açıklamalar kötüydü. Sonrasında Eda Erol’un o saçma açıklamalara sahip çıkması Türk kadınının ne kadar cefakâr olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Eda’nın bu tavrı bile kurtaramadıysa artık düşünün...
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Reşat Balcıoğlu: İnsan, hele hele Alişan gibi tanınan bir ünlü nişanlısı hakkında küçümsemeye varacak açıklamalar yapar mı? Üstelik evleneceği kadını 40’lı yaşlarda abulmuş. Alişan sadece evleneceği kadını aşağılamadı, bütün kadınları aşağıladı.
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Kadir Kaymakçı: Eski nişanlısıyla ilgili sözleri faul değil direkt penaltı bence! Yeni nişanlı adaylarının kulağına küpe olsun, karar vermeden iki kere düşünsünler...
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Bülent İpek: Alişan’ın evliliği memleket meselesi haline geldi. Mürüvvetini görseydik hepimiz için bir rahatlama olacaktı. Kısmet değilmiş diyelim. Alişan’ın kırdığı pot o kadar köpürtüldü ki gülüp geçilecek bir şaka olarak kalamadı. Alişan, kankaları Çağla Şıkel, Ece Erken ve Demet Akalın’la kamuoyu önünde şakalaşıyordu. Ama nişanlısı bunu belli ki ağır bulmuş.
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‘BU EVLİLİK ÇOK UZUN SÜRECEK’
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, uzun birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı ancak düğün tercihleri ve kına gecesi organizasyonu çok eleştirildi. Şov dünyasının en istikrarlı çiftlerinden Özçivit ve Evcen’in evliliği de ilişkileri gibi sağlam olacak mı?
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İpek Durkal: Düğünlerine gittiğim, mutluluklarına şahit olduğum Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur iki yılda boşandıktan sonra kimsenin ilişkisi hakkında yorum yapmam artık.
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Oben Budak: İkisi benim için en ilgi çekmeyen çift. Haklarında hiçbir şey merak etmiyorum.
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Esin Övet: Çiftin ilk dakikalarından bu yana ilişkileri mercek altında. Didikleniyor. Bu evlilik çok uzun sürer. Skandal beklemeyin bu ilişkiden.
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Reşat Balcıoğlu: Ünlüler dünyasında evlilik çok zor. Herkes mutlu olmak, aile kurmak için evlenir ancak bazen ünlüler dünyasında egolar ilişkileri çabuk yıpratıyor.
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Kadir Kaymakçı: Fahriye’nin gelinliği kopya çıkmıştı değil mi? Olur öyle şeyler. Evlillik zor iş. Henüz kimse “Fahriye anne oluyor” haberi yapmadı yahu! Bence bebek yapsınlar :)
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Bülent İpek: Şu an ülkenin en popüler çifti durumundalar. Herkes ikisinin hayatını takip ediyor. Reklamların ve filmlerin gözde yıldızları ikisi de. Düğünleri de son derece doğal ve sıcaktı.
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‘CECELİ BU AŞK İÇİN KİMSEYE KULAK ASMADI’
Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin eşinden boşanıp yasak aşkı Selin İmer’le evlenmesi başta Ceceli fanatikleri olmak üzere herkesi şoke etti. Sizce Ceceli bu ilişkide mutlu olabilecek mi?
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İpek Durkal: Mutlu ki her şeyi göze alıp eşinden boşandı ve Selin İmer’le evlendi. Biliyor musunuz, aslında çok cesur davrandı. Ceceli gibi pek çok kişi var ama binbir bahaneyle hem evliliğini sürdürüyor, hem de başkalarıyla ilişki yaşıyor.
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Oben Budak: Ceceli gayet mutlu gözüküyor, olaylar umurunda değil sanki. Hayranlarını kandırması da unutulur gider. Birkaç albümle eski moduna döner.
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Esin Övet: Ne yazdı gerçekten. Say say bitmiyor. Dönüp baktığımız zaman “Gerçekten ne tuhaf ve saçma bir yazmış” diyeceğiz. Tıpkı bu ilişki ve aşk hikâyesi gibi.
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Reşat Balcıoğlu: Ceceli bu evlilikle müezzinlikten şarkıcılığa terfi etti. Artık biraz da olsa sosyetik şarkıcı oldu, hayırlısı.
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Kadir Kaymakçı: Mustafa Ceceli evlenmişti değil mi ya! Bunu da tamamen hafızamdan silmişim. Cecelistler’in ne kadar üzüldüğünü hatırlıyorum şimdi:( Kimse mutsuz olayım diye evlenmez herhalde. Mustafa Ceceli de mutlu olacaktır, yani öyle umut ederim kendisi için.
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Bülent İpek: Ailemizin sevimli popçusu imajı bozuldu. Cecelistler hayal kırıklığına uğradı. Oluşturduğu imaj sarsıldı. Ne isterse onu yaşar, yargılamıyoruz tabii. İnsanlar kimle mutlu oluyorsa onunla yaşasınlar. Biraz gergin ama mutlu görünüyor Ceceli.
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‘GELECEK YIL 24 SAAT ALEYNA KONUŞACAĞIZ!’
17’lik popçu Aleyna Tilki, merakla beklenen ikinci şarkısıyla turnayı gözünden vurdu! Youtube’un en popüler şarkıcıları arasına adını yazdıran ve sanal âlemde tıklanma rekorları kıran Tilki, 2017 yazında kendini herkese kabul ettirdi diyebilir miyiz?
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İpek Durkal: Şu tıklanma rekoru işine hâlâ gerçekten inanan var mı? Aleyna Tilki, içi boş iddiası, gevezelikleri, şımarık hal ve tavırları ile tam da Hülya Avşar’ın gençlik yıllarını hatırlatıyor bana. Öte yandan ‘Sen Olsan Bari’ hayli sevimli, ritmik bir pop şarkısı, Aleyna da iyi bir şarkıcı ve hepsi bu... Medyada Aleyna’ya eşi benzeri olmayan bir albüm çıkarmış, olağanüstü sesi olan bir yıldız muamelesi yapılmasını şaşkınlıkla izliyorum.
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Oben Budak: Diyebiliriz, demeliyiz de. Türkçe pop dinlemeyen kitleyi ele geçirmedi ama onlar zaten herkese laf atmak için yaşıyorlar. Günümüz şartlarında çok başarılı bir şarkı yaptı Aleyna. Sevmek zorunda değilsiniz ama başarısını görmezden gelemezsiniz. Ablaları işi gücü bırakıp onunla uğraşmaya başladı, daha ne olsun.
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Esin Övet: Aleyna Tilki’yi konuşmaya bence 18 yaşına bastığı gün başlayacağız. Şu an iyi günlerimiz. 18 yaşına bassın sabah, öğle, akşam haber olur. 24 saat Aleyna konuşacağız. Söylemiştin dersiniz.
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Reşat Balcıoğlu: Aleyna’nın daha çok uzun bir yolu var, bir iki şarkı ile sanatçı olunmuyor. Albüm çıkarsın, birkaç yıl geçsin göreceğiz. Saman alevi gibi yanıp sönen ne popçu adayları gördük.
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Kadir Kaymakçı: Kendisiyle dalga geçen insanların bile sevdiği bir şarkı yaptı. Türk popunda eksik olan genç şarkıcı boşluğunu doldurdu mu emin değilim. Yazık olan kimsenin yaptığı müziği, sesini konuşmaması... Gerçi burası Türkiye, bunlara gerek yok. Patlat bir iki saçma demeç günlerce konuşulursun. ‘Sanat’ı kim ne yapsın değil mi?
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Bülent İpek: Tek şarkılık şöhret olmadığını gösterdi. İkinci şarkısıyla şöhretini perçinledi. Şarkısı statlara marş oldu. Youtube’da dünya çapında bir izlenme sayısına sahip. İlk 100’ün içinde. Bence adını kabul ettirdi.
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‘BU İLİŞKİ BAŞLADIĞI GİBİ HIZLICA BİTER’
Bu yazın ‘yasak aşkı’, Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen’inkiydi. Çiftin fotoğraflarının çekilmesi üzerine Evirgen muhabiri darp etti ve halen yargılandığı davada bir süre hapis yattı. Çiftin çalkantılı başlayan ilişkisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
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İpek Durkal: Her ikisini de yaptıkları işin dışında hiç tanımıyorum ama tanıyanlar, Evirgen’in mülayim biri olduğunu ve bu fevri hareketinin yaşından gelen bir tecrübesizlikten kaynaklandığını söyledi. Bir de Büyüküstün’e âşık olduğunu...
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Oben Budak: İlişkideki şiddet eğilimi katlanarak çoğalmaz umarım. Aşkın ilk döneminde herkes abartılı tepkiler verebiliyor. Umut Evirgen için de aynı şey söz konusudur umarım. Kimseye zarar vermesinler de kendileri istediklerini yapabilirler.
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Esin Övet: Bu da unutamayacağımız olayların en başında geliyor. İlişkilerinin sonu yok, orası çok belli. Tıpkı başlangıcı gibi hızlı biter.
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Reşat Balcıoğlu: Adam sevdiği kız uğruna hapis bile yattı, günümüzde böyle aşklar da varmış! Bu aşk ilişkisi sıradan bir ilişki değil bence, ikilinin önümüzdeki aylarda nikâh masasına oturacağını düşünüyorum.
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Kadir Kaymakçı: Olayın taraflarının “Keşke yaşanmasaydı” diye hatırlayacağı bir olay... Öfkeyle kalkanın zararla oturması deyimine güzel bir örnekti. Herkes gerekli dersi çıkarmıştır.
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Bülent İpek: Yazın aşk skandalıydı. Yakalanmalarına neden olay yüzünden Umut Evirgen’in hapse girmesi, yeni boşanan Tuba Büyüküstün’ün onun yolunu gözlemesi vs. Tutkulu bir aşk yaşadıkları konuşuluyor. Şimdilik böyle sürer. Tutku bitince ortaya çıkar ilişkilerinin ömrü.
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‘SILA VE AHMET SIRILSIKLAM AŞIK’
Sıla ve Ahmet Kural’ın ilişkisi herkesi ters köşeye yatırdı. İlişki ilk ortaya çıktığında kimse ikiliyi birbirine yakıştıramadı ama Sıla ve Kural kameralar önüne el ele çıkıp mutluluk pozları vermeyi ihmal etmedi. Bu ilişki 2018 yazını görebilir mi sizce?
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Oben Budak: Sıla’nın sonbaharda albümü çıkıyor, konser programı yoğunlaşacaktır. İkili bu dönemde bile birbirlerine sahip çıkıyorlarsa 2018 yazını da görür, sonrasını da. Önce alakasız bulunsa da çift olarak kendilerini kabul ettirdiler.
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Esin Övet: Bu ilişki ‘Nasıl olur’ dediğimiz türden. En olmaz dediğimiz ilişki. Uzun soluklu olur size söyleyeyim.
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Reşat Balcıoğlu: Bence bu aşk 2019 yazını bile görür. Görüntülere bakılırsa ikili sırılsıklam âşık. Yıllarca birbirlerini aramışlar ve sonunda bulmuşlar...
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Kadir Kaymakçı: 2017 yazının bu aşkı görmüş olması bile bir mucize!
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Bülent İpek: Yazın aşkı bu bence. Önce kimse inanmadı. “Nerde bulmuş birbirini bu ikili” diye şaşkın sorular soruldu. İlk fotoğraflarını paylaşıp Harbiye Açıkhava’dan el ele çıkınca herkes birbirine yakıştırdı.
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‘BU ÖLÜM VATAN’A ASLA YAKIŞMADI’
Vatan Şaşmaz’ın cinayete kurban giderek aramızdan ayrılması bu yazın en çok tartışılan olaylarından oldu. Cinayetin ardından ortaya çıkan çeşitli bilgiler, tartışmaları da beraberinde getirdi. Sizce Şaşmaz’ın otel odasında cinayete kurban gidişinin gerçek öyküsünü öğrenebilecek miyiz?
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İpek Durkal: Bence her ikisi de sırlarıyla birlikte gitti...
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Oben Budak: Kadına deli gözüyle bakılması bana tuhaf geliyor. Filiz Aker’in ne olup da Vatan’ı öldürecek kadar delirdiğini bilemeyiz. Herkes koruduğu tarafa göre anlatıyor hikâyesini, gerçeğe ulaşmak çok zor.
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Esin Övet: Gerçekten korkunç. Bin yıl düşünsem aklıma gelmeyecek türden bir olay. Mekânı cennet olsun. Vatan’a bu ölüm asla yakışmadı.
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Reşat Balcıoğlu: Ölenin arkasından konuşulmaz der örf ve âdetlerimiz. Allah rahmet eylesin olan olmuş artık.
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Kadir Kaymakçı: Bu cinayet ve intihar ABD’de olsa onlarca kitabı, dizisi, belgeseli, sinema filmi yapılırdı. Bizde hiçbir şey olmaz. Herkes kendi kafasında bir öykü yazar, kulaktan kulağa öyle anlatılır gider...
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Bülent İpek: Yazın şokuydu. Vatan Şaşmaz’ın bir otel odasında cinayete kurban gittiğine hâlâ inanamıyorum.