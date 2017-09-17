İpek Durkal: Murat ve Burcu sayesinde hepimizin insanı ayarları bozuldu

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Reşat Balcıoğlu: Keşke konuşulmasa, keşke böyle bir hadise ile bir daha karşılaşmasak. Ne var ki bu olay toplumda bir farkındalık yaratılmasına sebep oldu doğrusu. Başoğlu’nun yeğeniyle yaşamış olduğu bu ensest ilişki, toplumsal bir yaranın tezahürü. Umarım herkes için ders niteliğinde olur. Bu sadece bir magazin haberi değil.