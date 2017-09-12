iPhone 8 tanıtım - iPhone 8 lansmanı Canlı Yayın

TANITIM CANLI YAYININI BURAYA TIKLAYARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ
Apple'ın iPhone'un 10. yılında tanıtacağı yeni akıllı telefon, 2017'den beklenenler listesinde üst sıralarda yerini almış durumda. iPhone 8 hakkındaki söylentiler almış başını gidiyor. Telefonun özellikleri bir yana dursun, şirketin kaç telefon tanıtacağı, parmak izi okuyucusu olup olmayacağı, hatta ekranın hangi teknolojiyi kullanacağı bile ciddi tartışma konusu. Ancak uzun süren ve sayısız söylentiyle dolu bekleyiş sona erdi. Apple'ın yeni telefonu, adı ister iPhone 8, ister iPhone X, ister iPhone 10 olsun, huzurlarınızda...
(GÜNCELLEMELER YENİDEN ESKİYE DOĞRU SIRALIDIR)
20:06 Teksas, Florida ve Karayipler'deki kasırgalarla konuşma başladı. Bu sebeple Hand in Hand (El ele) adlı yardım hareketini tanıtıyor.
20:05 Cook diyor ki: "Steve Jobs bu kampus üzerinde 10 yıl önce çalışmaya başladı. Jobs'un vizyonu yeni kampusumuz Apple Park'ta ve her yerde yaşıyor."
20:04 Şirketin kurucusu Steve Jobs'a saygı duruşu niteliğinde bir açılış oldu. Jobs'un resimleri ekrana geliyor ve iPhone'un çıkışının 10. yılında Jobs anılıyor.
20:02 CEO Tim Cook sahnede.
20:00 Işıklar karardı. Birazdan tanıtım başlayacak.
19:59 Apple, canlı yayına başladı. 1.000 kişi kapasiteli Steve Jobs Oditoryumu dolu durumda.
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