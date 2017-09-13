iPhone X, iPhone 8 Türkiye'ye ne zaman gelecek? iPhone 8 ne zaman çıkacak?

iPhone 8 ve 10. yıla özel iPhone X'i tanıtan Apple, yeni telefonların çıkış tarihini açıkladı. iPhone kullanıcıları, yeni iPhone'ların Türkiye'ye ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, iPhone 8 ve iPhone X Türkiye'ye ne zaman gelecek? iPhone 8 ve iPhone X ne zaman satışa çıkacak?

IPHONE 8 VE IPHONE X TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Eylül sonuna doğru ön siparişlerin alınması beklenen iPhone 8'in ekim ortasına kadar Türkiye'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.



iPhone X'un Türkiye'ye geliş tarihinin net olmamakla birlikte kasım sonunda ön siparişe çıkığ aralık ortasına kadar satışa sunulması bekleniyor.

IPHONE 8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus; uzay grisi, gümüş rengi ve yepyeni altın rengi seçenekleriyle, artırılmış 64 GB ve 256 GB kapasiteli modeller şeklinde, 699 ABD Doları (ABD) fiyatla, Apple.com ve Apple Store’larda ve ayrıca Apple Yetkili Satıcıları ve seçkin iletişim operatörlerinde bulunabilecek (fiyatlar değişiklik gösterebilir).

Müşteriler iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Porto Riko, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve ABD Virgin Adaları’nda 15 Eylül Cuma gününden itibaren sipariş edebilecek ve 22 Eylül Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

Farklı renklerde deri ve silikon kılıflar dahil olmak üzere Apple tarafından tasarlanan aksesuarlar 169 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Renk uyumlu metalik Lightning Dock’lar ise 229 TL fiyatla satışa sunulacak.

Apple’dan iPhone 8 veya iPhone 8 Plus satın alan tüm müşteriler mail kurulumunu, App Store’da yeni uygulamaların gösterilmesini ve daha fazlasını içeren, iPhone’larını özelleştirmelerine yardımcı olacak ücretsiz Kişiye Özel Kurulum’dan Apple Store’larda veya online olarak yararlanabilir.

IPHONE X NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone X 64 GB ve 256 GB modelleriyle gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerinde, 999 ABD Doları’ndan başlayan fiyatlarla Apple.com ve Apple Store’lardan ve ayrıca, Apple Yetkili Bayileri’nden ve operatörlerden (fiyatlar değişebilir) edinilebilecek.

Andorra, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grönland, Guernsey, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, Man Adası, İtalya, Japonya, Jersey, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve ABD Virgin Adaları’nda müşteriler iPhone X’u 27 Ekim Cuma gününden itibaren sipariş edebilecek ve 3 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

Geniş bir renk yelpazesinde sunulan deri ve silikon kılıflar dahil, Apple tasarımı aksesuarlar 169 TL’den başlayan fiyatlarla, yeni iPhone X Deri Folyo Kılıf ise 449 TL fiyatla edinilebilecek. Uyumlu renkte metalik kaplama seçenekleri olan Lightning Dock’lar da 229 TL fiyattan satışa sunulacak, fiyatlar değişebilir.

iPhone X’u Apple’dan satın alan her müşteriye, mail’i kurarak, App Store’daki yeni uygulamaları göstererek ve daha fazlasını yaparak iPhone’larını özelleştirmelerine yardımcı olmak için mağazada veya online Kişiye Özel Kurulum sunulacak.