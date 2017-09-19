TEKNOLOJİ

Samsung Galaxy Note 8 ile iPhone X karşı karşıya!

19 Eylül 2017 Salı, 13:39:47

Her yıl Apple ve Samsung’un yeni akıllı telefonlarıyla teknoloji meraklılarını ikilemde bırakması bir gelenek hâline geldi. Peki, hangisinin amiral gemisi 2017’nin en iyisi olarak anılmayı hak ediyor?

  • 1 Samsung Galaxy Note 8 ile iPhone X karşı karşıya!
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    Türkiye’de ön siparişe açılan Samsung Galaxy Note 8, şık cam gövdesi, yetenekli S Pen kalemi ve kenarlara taşan ekranıyla yılın en dikkat çekici Android’li akıllı telefonlarının başında geliyor.

     

  • 2 Samsung Galaxy Note 8 ile iPhone X karşı karşıya!
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    Henüz satış tarihi bilinmeyen iPhone X, en büyük rakibiyle birçok ortak özellik gösterirken, derinlik algılayan kamera sistemiyle rekabete yenilikçi bir soluk getiriyor.

     

  • 3 Samsung Galaxy Note 8 ile iPhone X karşı karşıya!
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    Her iki akıllı telefonun da müthiş cihazlar olduğu ortada fakat bunlardan yalnızca birisini seçmek gerekirse, doğru tercih hangisi olurdu?

     

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  • 4 Samsung Galaxy Note 8 ile iPhone X karşı karşıya!
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    TASARIM

    iPhone X ve Galaxy Note’un her ikisinin de ön ve arka yüzlerinde cam kullanılmış ve etraflarını sararak iki yüzü birbirine bağlayan ince metal çerçeveden başka bir materyal bulundurmuyorlar.

     

  • 5 Samsung Galaxy Note 8 ile iPhone X karşı karşıya!
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    Note 8, 162.5 x 74.8 x 8.6mm ebatlarıyla, 143.6 x 70.9 x 7.7mm’lik iPhone X’ten daha büyük ve 195g ile 174g’a kıyasla biraz daha ağır bir cihaz.

     

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