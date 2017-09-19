TEKNOLOJİ
Samsung Galaxy Note 8 ile iPhone X karşı karşıya!
19 Eylül 2017 Salı, 13:39:47 | Güncelleme: 14:19:30
Her yıl Apple ve Samsung’un yeni akıllı telefonlarıyla teknoloji meraklılarını ikilemde bırakması bir gelenek hâline geldi. Peki, hangisinin amiral gemisi 2017’nin en iyisi olarak anılmayı hak ediyor?
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Türkiye’de ön siparişe açılan Samsung Galaxy Note 8, şık cam gövdesi, yetenekli S Pen kalemi ve kenarlara taşan ekranıyla yılın en dikkat çekici Android’li akıllı telefonlarının başında geliyor.
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Henüz satış tarihi bilinmeyen iPhone X, en büyük rakibiyle birçok ortak özellik gösterirken, derinlik algılayan kamera sistemiyle rekabete yenilikçi bir soluk getiriyor.
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Her iki akıllı telefonun da müthiş cihazlar olduğu ortada fakat bunlardan yalnızca birisini seçmek gerekirse, doğru tercih hangisi olurdu?
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TASARIM
iPhone X ve Galaxy Note’un her ikisinin de ön ve arka yüzlerinde cam kullanılmış ve etraflarını sararak iki yüzü birbirine bağlayan ince metal çerçeveden başka bir materyal bulundurmuyorlar.
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Note 8, 162.5 x 74.8 x 8.6mm ebatlarıyla, 143.6 x 70.9 x 7.7mm’lik iPhone X’ten daha büyük ve 195g ile 174g’a kıyasla biraz daha ağır bir cihaz.
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Her iki telefon da bu yıl ön yüzdeki fiziksel Ev tuşundan kurtularak, bunun yerine baskı duyarlı panel (Samsung) ve dijital bar (Apple) yerleştirdiler.
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Samsung telefonun arkasına bir parmak izi okuyucu sensör konumlandırırken, Apple parmak izi dönemini geride bırakarak kullanıcılarını FaceID doğrulama sistemi üzerinden yüzleriden tanımaya başladı.
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Her iki akıllı cihaz da toz ile suya karşı dayanıklı ve ayrı satın alınabilen aparatları sayesinde kablosuz olarak şarj edilebiliyorlar.
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Note 8 gece siyahı, orkide grisi ve altın sarısı olmak üzere üç renk seçeneğine sahipken, iPhone X yalnızca uzay grisi ve gümüş seçeneklerini sunuyor.
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EKRAN
iPhone X ve Galaxy Note 8’in her ikisinin de ekranları, telefonların ön yüzlerinin yüzde 83’ünü kaplıyor.
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Galaxy Note 8’in ekranı köşeleri oval gelen bir dikdörtgen şeklinde ve köşelerden hafifçe kıvrılıyor. Ekranın üst ve alt bölümlerindeki ise bir çerçeve bulunuyor.
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iPhone X’in ekranıysa ön yüzdeki her bir milimetreyi işlevsel kullanıyor. Telefonun köşelerine kadar uzanan ekran, yalnızca ön yüzde bulunan ufak hoparlör ve kamera bölümlerinden feragat ediyor.
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Her iki telefon da OLED ekranlarla donatılmış. Bu ekranları LCD panellere üstün kılan yanıysa, arka aydınlatma yerine ihtiyaç duyulduğunda spesifik bir pikseli aydınlatması.
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OLED ekranları sayesinde, Galaxy Note 8 ve iPhone X daha canlı ve doygun renkler sunabilirken, LED ekranları kıyasla daha az enerji harcıyor ve komutlara daha hızlı tepki veriyor.
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Samsung Galaxy Note 8’in Quad HD+ ekranı 1440x2960p çözünürlük sunuyor. Ekranın her bir inçine düşen piksel sayısıysa 521.
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iPhone X’in Super Retina ekranı 1125x2436p çözünürlük sunuyor. Ekranın her bir inçine düşen piksel sayısıysa 458ppi.
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KAMERA
Note 8 ve iPhone X’in her birisi çift arka kamerayla donatılmış. Bu kameralar iki kat optik zum yapabiliyor ve bulunan alanın ‘Boke’ olarak bilinen derinliğini algılama yeteneğine sahip.
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Bokeh, moda fotoğrafçıları tarafından kullanılan ve odaklanılan nesne veya kişinin karenin geri kalanından öne çıkmasını sağlayan bir efekttir. Odaklanılanın dışındaki alanları bulanıklaştırma mantığıyla çalışır.
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Telefonlardaki çift kameraların donanım özellikleriyse birebir aynı: 12MP sensör, otofokus, optik görüntü sabitleyici ve LED flaş.
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Kameralar arasındaki fark yazılım alanında kendini gösteriyor. Apple’ın yeni ‘Porte Işıklandırma’ özelliği, stüdyo ışıklandırmalarının yarattığı dramatik etkiyi sağlayan efektlerin fotoğraflara eklenmesini mümkün kılıyor.
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Ön yüzde Samsung 8MP, Apple ise 8MP’lik kameralar tercih etmişler. Fakat iPhone’unki bir hayli yetenekli.
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iPhone X’in TrueDepth ön kamerası ufak birer projektör, kızılötesi kamera ve aydınlatıcıya sahip. Bu sayede yüzleri doğru şekilde algılayabiliyor ve tanıyabiliyor.
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Bu kamera sayesinde kullanıcılar yüzlerini taratarak iPhone X’in kilidini açabiliyor, Apple Pay ödemelerini gerçekleştirebiliyor.
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GÜÇ VE PİL
Galaxy Note 8 gücünü sekiz çekirdekli Exynos işlemcisinden alıyor ve Samsung bunun internet gezintisi, canlı video yayını, oyun ve çoklu görevler için yeterli işlem gücü sağladığını belirtiyor.
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İşlemci 6GB bir bellekle beraber geliyor ve kullanıcılar 64, 128, 256GB dahili depolama kapasitelerinden dilediklerini seçebiliyor. Galaxy Note 8’in depolama kapasitesi microSD kartla 512GB’a kadar artırılabiliyor.
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iPhone X’in Apple’ın tasarladığı altı çekirdek A11 ‘Bionic’ işlemciyle çalışıyor. Apple bunun bugüne kadar bir akıllı telefonda kullanılan en güçlü işlemci olduğu görüşünde.
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Apple’ın amiral gemisi 3 GB belleğe sahipken, kullanıcılara 64 veya 256 GB depolama seçenekleri sunuyor. Telefonda microSD kartla kapasite artırma şansı bulunmuyor.
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Note 8’in değiştirilemeyen 3300 mAh pili, kesintisiz olarak 22 saat boyunca konuşma ile 74 saat boyunca müzik dinleme deneyimi sunacak kadar ömre sahip. iPhone X’in piliyse 21 saat telefon görüşmesine ve 60 saatlik müzik dinlemeye yetecek bir ömür sunuyor.
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YAZILIM
iPhone X, Apple’ın en yeni mobil işletim sistemi iOS 11 ile çalışıyor. Galaxy Note 8 şu an için Android 7.1.1 Nougat ön yüklü gelse de, yakında Google’ın en güncel işletim sistemi Android 8.0 Oreo’ya güncellenecek.
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Android Oreo güncellemesi, uygulamaların mobil cihazlarda daha akıcı çalışmasına odaklanıyor. Arka plandaki uygulamalara ayrılan işlem gücünün kısıtlanması, kullanıcıların o anki işlemlerini sorunsuz yapmalarında yardımcı oluyor.
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iOS 11 ise yeni etkileşim ve multimedya deneyimlerini beraberinde getiriyor. Döngüsel canlı videolar ve artırılmış gerçeklik uygulamaları bunlara örnek gösterilebilir.
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Bu iki telefonu birbirlerinden ayıran en net tarafları yazılımları. Bir karar vermeden önce iOS 11 ile Android Oreo’yu denemekte fayda var.
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ÖZEL YETENEKLER
Galaxy Note 8’in S Pen isimli kalemi, akıllı telefon üzerinde çizim yapmayı, not almayı ve dokümanlar incelemeyi bir hayli kolaylaştırıyor.
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Note 8, Samsung Dex ile uyumlu. Bu aparatı kullanarak, telefonu bir monitöre bağlamakve bilgisayar gibi kullanabilmek mümkün.
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iPhone X’i farklı kılan özelliğiyse TrueDepth kamerası. Face ID isimli yüz tanıma teknolojisini mümkün kılan kamera, telefonun kullanıcısını yüzünden tanımasını sağlıyor.
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Galaxy Note 8 de yüz tanıma özelliğine sahip, bunun yanı sıra parmak izi okuyucusu ve iris tarayıcısına sahip. Fakat Apple’ın yüz tanıma özelliğinin derinlik algılama teknolojisi sayesinde karanlıkta dahi sonuç verdiğini belirtmek gerek.
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TrueDepth teknolojisi, Animojis isimli 3B emoji’lerin oluşturulmasını da mümkün kılıyor. Bu karakterler, kullanıcıların yüz mimiklerini taklit ediyor ve mesajlaşmalarda kullanılabiliyorlar.
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FİYAT
Her iki telefon da yüksek fiyat etiketlerine sahipler. Galaxy Note 8, 4999 TL’lik etiketiyle görece daha uygun fiyatlı seçeneği oluşturuyor. iPhone X’in Türkiye satış fiyatının ise vergilerle birlikte 5500 TL civarına ulaşacağı bekleniyor.