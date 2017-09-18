Ipsos’a 7 Baykuş Ödülü geldi

Araştırma Şirketlerinin, Araştırma Veren firmalar ve Veri Toplama Şirketleriyle başvurduğu Baykuş Ödülleri’nde aynı zamanda TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de Jüri Özel Ödülü olan Bilgi Dostu Baykuş Ödülünü aldı.

Ipsos CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili şunları söyledi:

“Çoğunluğu Vizyoner kategoride olmak üzere aldığımız 7 ödülle birlikte; araştırma işine yeni yaklaşımlar getirmeye ve yeni metodolojiler kullanmaya olan inancımızı bir kez daha göstermiş olduk. Araştırmalarımız neticesinde müşterilerimizin iş sonuçlarına etkilerini birebir görmeye devam etmek de bizleri en motive eden faktörlerden biri oluyor. Projeleri elbette ödül kazanmak üzere gerçekleştirmiyoruz, müşterilerimizin iş sonuçlarına somut etki-katkı yapmak üzere yola çıkıyoruz. Ancak bu başarılı yolculuğun bir de ödül ile taçlanması hepimiz için mutluluk verici oluyor."